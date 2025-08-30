Prvi ciklus u digitalnoj tehnici Ante Barišića

Još relativno nedavno, 2010. slikar iz Dubrovnika, Ante Barišić realizirao je prvi ciklus u digitalnoj tehnici, pa smo malo popričali s njim o tome.

1) Kako je došlo do kreacije prvog ciklusa u digitalnoj tehnici?

- Bilo je to sve u povojima. Na internetu nije bilo rasprava, nije bilo slika kao danas. Tu i tamo se tumačilo kako stvoriti datoteku s visokom razlučivošću radi ispis i t d. Ja sam ideje i nadahnuća tražio u području scena iz Dubrovnika. Stari majstori su bili uzor svima pa i meni.

2) Što je bilo ključno u pristupu?

- Ja sam oduvijek bio vezan za more i brodove. Često sam šetao do Porporele i gledao sve barke, naravno i moje koje sam ja izrađivao i na koje sam i danas ponosan. Izgledaju isto kao prije 40 godina kad sam ih predao kupcima ključ u ruke. I danas ih je samo ovdje u portu 7-8 komada, a ima ih sve do Istre i Zagreba. A nadahnuće za ovaj ciklus su mi bili ribari koji su se vraćali rano izjutra i prodavali ribu direktno iz barke. Radio sam neke fotografije koje sam naknadno digitalizirao i pokušao izraditi čistu sliku u bojama koje su morale biti dosta prepoznatljive i samim ribarima.

3) Kakva su bila Vaša znanja i vještine tada u digitalnoj tehnici?

- Zanatski gledano, vrlo oskudna. Ja sam autodidakt i nikada ne tražim neki formalan način stjecanja znanja. Taj način je prilično težak i spor ali ako uspijete savladati zanat tada sve ovisi o tome dali imate ono nešto 'umjetničko' ili ne. Digitalna znanja su tada imali grafički dizajneri i programeri. Ali oni su morali čuvati svoj kruh, što je sasvim normalno.

4) Što ste očekivali od rada s novom tehnikom?

- Osjećao sam da postoji potencijal ali ga nisam poznavao. No, bio sam uvjeren da ću pronaći način. Ja sam poslije 30 godina rada s polimerima bio zasićen svim mogućim otapalima i užasnim mirisima i bilo mi je nevjerojatno da mogu sjedit za ekranom i slikati a da ne uprljam ruke i pluća a da i ne spominjem glavobolje. Do pojave umjetne inteligencije mnogi su se borili protiv digitalnog slikarstva, jer je bila prijetnja tradiciji, što je sasvim ljudski i razumljivo. Ali kad je došla umjetna inteligencija tada je dotadašnje digitalno slikarstvo proglašeno tradicionalnim. Eto koliko je trebao da se nešto prihvati. Pogotovo kad je jedna digitalna datoteka prodana za 69 milijuna dolara kao NFT.

5) Kako sada gledate na taj prvi ciklus?

- Drag mi je. To je dokaz moga putovanja. Zanatski gledano danas sam 10 svjetlosnih godina udaljen od tog vremena od prije 15 godina. Ali moram priznati da imam radova koji su mi i danas toliko dragi i vrijedni kao i ovi koje danas stvaram s enormnim znanjem u području digitalne magije. Vjerujte mi kad bi samo na tjedan dana isključili digitalne medije iz našeg života, to bi bilo kao u doba prije električne energije. Život bi stao. Drago mi je što sam i ja barem za jedan kvant doprinjeo razvoju tog čarobnog digitalnog svijeta.