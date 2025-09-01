Novi ciklus višestrukih portreta Damira Medvešeka

Akademski slikar iz Zagreba, donedavni glavni slikar u HNK-u, Damir Medvešek, autor iznimne međunarodne reputacije, autor impresivnog opusa ulja, u brojnim ciklusima akrila, crteža, akvarela i danas nastavlja nesmanjenom žestinom uranjati sve dublje i kompleksnije u tajne umjetnosti, suočavajući s novim i izazovnim motivima.

Niz dvostrukih, trostrukih portreta u kombiniranoj tehnici, suprotstavljeni mladi i stari, lijepi i ružni, muški i ženski motivi.

Najčešća je kombinacija, lice vrlo lijepe mlade žene i izbrazdani lik starijeg muškarca, koji je ipak prevario ponešto klepsidru, odupro se vremenu i preživio, noseći u svojim sjećanjima sve dobro i sve loše i ali i brojne ožiljke na svome oronulom licu i u tugu i bol svom posve oslabjelom srcu.

Svi su likovi nijemi, i muški i ženski i svi u svojevrsnom iščekivanju.

Nešto mora ili će uslijediti a to će izazvati ili osmijeh ili tugu na njihovim licima.

Vrlo zanimljiva galerija likova, vrlo osebujnih, karakterističnog držanja i gesta u finoj kolorističkoj, nenametljivoj realizaciji.

Sve je podređeno onome što slijedi, njihova ozbiljnost, muk, posvemašnja tišina.

Damir Medvešek izvlači iz svojih bogatih zamišljaja mnoga lica a neka je možda i susreo i ovom prigodom zabilježio, pogotovo, senzalna lica mladih žena.

Izvrsna serija višestrukih portreta Damira Medvešeka, vrhunski doseg.