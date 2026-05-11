Uoči stručnog skupa „Novi Višegodišnji financijski okvir 2028.-2034.: Što nas čeka?", koji organizira hrvatska delegacija u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO) 13. svibnja 2026. u 10 sati u Hrvatskoj obrtničkoj komori (Ilica 49, Zagreb) treba najaviti ovakve stvari.

Naime, s obzirom na to da se radi o važnoj temi za hrvatsko gospodarstvo, radnike, civilno društvo i sve dionike uključene u korištenje sredstava EU-a, ljubazno vas molimo za medijsku najavu i praćenje događanja.

Zašto je tema važna

Europska komisija predložila je novi Višegodišnji financijski okvir (VFO) vrijedan gotovo 2 bilijuna eura, s velikim promjenama u strukturi fondova, prioritetima ulaganja i upravljanju proračunom EU-a. Očekuju se značajni učinci na Hrvatsku - od kohezijske politike i poljoprivrede do inovacija, obrane i globalnih izazova.

Na skupu sudjeluju visoki predstavnici institucija, uključujući: Mariju Hanževački (potpredsjednica EGSO‑a), Zrinku Ujević (EK), Ivana Vidiša i Domagoja Mikulića (državni tajnici), Zvonimira Savića (posebni savjetnik predsjednika Vlade) te članove sve tri skupine EGSO‑a.

Sudionici će uvodno biti upoznati s glavnim elementima prijedloga VFO‑a te sa stavovima EGSO‑a izraženima u nekoliko mišljenja. U nastavku slijedi panel‑rasprava o mogućim učincima novog VFO‑a na Hrvatsku, Europsku uniju i ključne dionike - poslodavce, radnike i organizacije civilnog društva.

Naglasci prijedloga Europske komisije za VFO 2028.-2034.

Europska komisija je u srpnju 2025. predstavila prijedlog VFO‑a strukturiranog oko tri stupa:

Nacionalni i regionalni partnerski planovi (865 mlrd €): kohezija, poljoprivreda, socijalni ciljevi, potpora slabije razvijenim regijama

Konkurentnost, prosperitet i sigurnost (590 mlrd €): zelena i digitalna tranzicija, inovacije, obrana

Globalna Europa (200 mlrd €): vanjsko djelovanje, humanitarna pomoć, proširenje, fond za oporavak Ukrajine

Predloženi su i objedinjeni fondovi, uključujući Fond za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te Fond za konkurentnost, koji pojednostavljuju postojeće instrumente i jačaju strateško usmjeravanje ulaganja.

O EGSO‑u

Europski gospodarski i socijalni odbor savjetodavno je tijelo EU‑a koje okuplja predstavnike poslodavaca, radnika i organizacija civilnog društva. Kroz mišljenja i dijalog s institucijama EU‑a, EGSO osigurava da glas organiziranog civilnog društva bude sustavno uključen u procese donošenja odluka. Hrvatska delegacija aktivno doprinosi radu Odbora i prenosi perspektive hrvatskih dionika u europsku raspravu.