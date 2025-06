ACANTO pobjednik je izravne usporedbe WC školjki s rotacijskim ispiranjem

Geberit Acanto WC školjka ocijenjena je najboljom WC školjkom s rotacijskim ispiranjem na testiranju koje je provela stručna njemačka publikacija SBZ u suradnji sa Sveučilištem primijenjenih znanosti u Esslingenu. Model Geberit Acanto posebno se istaknuo svojim učinkom ispiranja s malim količinama vode.

Koliko je dobra WC školjka s rotacijskim ispiranjem? Njemački časopis SBZ, koji se fokusira na HVAC i vodoinstalatersku industriju, želio je to saznati. U suradnji sa Sveučilištem primijenjenih znanosti Esslingen testirano je deset modela WC školjki u kojima voda za ispiranje teče kroz unutrašnjost keramike u rotacijskom kretanju. Fokus je bio na kvaliteti ispiranja i higijeni. Ispitivanje je uključivalo standardizirana ispitivanja prema DIN standardu i praktične primjene. Pregledani modeli došli su od deset različitih dobavljača dostupnih na njemačkom tržištu.

Neovisni stručnjaci sa Sveučilišta primijenjenih znanosti u Esslingenu došli su do zaključka da su rotacijski sustavi ispiranja bolji od konvencionalnih sustava ispiranja. Svi testirani modeli dobili su ocjene od dobro do vrlo dobro. Geberit Acanto, sa svojom tehnologijom TurboFlush, impresionirao je najboljim rezultatima u svim kategorijama testova, od testova ispiranja toaletnog papira i plastičnih kuglica do testova koji su uključivali razmazivanje kečapom. U ukupnom poretku, Acanto WC školjka je jasno pobijedila svoje konkurente.

TurboFlush proširenje asortimana za 2025. godinu

Uz već dobro poznate proizvode s TurboFlush tehnologijom kod linija Geberit Acanto i ONE, kao i kod Geberit AquaClean tuš WC uređaja, Geberit je ove godine proširio asortiman WC školjki s TurboFlush tehnologijom. Nekoliko modela u seriji Geberit iCon i modeli Geberit Selnova sada su također dostupni s TurboFlushom.

