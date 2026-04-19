Novi slikarski opus Hame Čavrka

Akademski kipar i grafičar Hamo Čavrk suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor je kompleksnog opusa, izrazito originalan i zanimljiv kreator, donedavni profesor na APURI.

Nizovi njegovih sulptura, konstrukcija, grafika i danas izazivaju pozornost javnosti ističući se jedinstvenom autorskom zamisli.

Dobar dio svojih ideja Hamo Čavrk realizirao je u brojnim slikarskim ciklusima, u ulju i akrilu, na platnima različitih formata s osobitom spletom motiva, koji se me često podsjećali na središta velikih erupcija, na užareno grotlo vulkana s mnoštvom jurećih linija i oblika u svim pravcima, neprekidno i nezaustavljivo.

Brojne slike Hame Čavrka nose u sebi vidljivu, opipljivu napetost, iznimno su hektičnoig karaktera, ponekad su uznemirujuće a ponekad iz njih izvire nešto nepoznato, možda i opasno, važno i neizbježno.

Slikarski opus Hame Čavrka donosi svježinu geometrijskih motiva istodobno, njihovu neobuzdanu razigranost i jednostavnu ali čvrsto postojeću stvarnost.

Zamišljaj čudesnog i tajanstvenog svijeta zaživio je u brojnim ciklusima Hame Čavrka svjedočeći o stvarnosti njihova postojanja.

Uzbuđujući ciklus apstraktnih motiva sjajnog umjetnika Hame Čavrka.