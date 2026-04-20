Akademska slikarica Julia Kršlović izlaže na zajedničkoj izložbi Dinamike o kojima se priča šest mladih perspektivnih hrvatskih likovnih umjetnika u zagrebačkoj Galeriji Siva, nekoliko svojih novih akrila na platnu velikog formata, predstavljujući trenutno zbivanje u njezinom kontinuiranom istraživanju i tema i likovnih tehnika.

O motivici svojih djela slikarica kaže : „Zamislimo na trenutak koliko bi zdravije društvo bilo kad bi žena bila slobodna u svojoj seksualnosti. Hodala bi uspravno, kretala se kukovima, prepoznala i poštovala cikluse koje prirodno prolazi zbog svojeg tijela. Ne jer je njima ograničena ili opterećena, već jer prepoznaje njihovu simboliku i svrhu, umjesto da živi pod okovima patrijarhalnog mentaliteta. Primala bi užitak, kako fizički tako emotivni i energetski, prihvaćajući svoju vrijednost, umjesto da je traži izvan sebe."

I na novim akrilima Julije Kršlović opaža se snažan, iznimno dojmljiv kolor, inspirativna i uzbuđujuća tematika o međusobnim, intimnim odnosima muškarca i žene.

Njezino današnje slikarstvo najavljuje prirodne i logične jake uzlete i dosizanje najviših umjetničkih kriterija.

O složenosti odnosa Julia Kršlović kaže:" Nemojmo zaboraviti da seksualna energija nije ograničena na sam čin seksa. Pogotovo nakon već spomenute korelacije između seksualne i kreativne energije. Jednom oslobođenu počnete ju primjećivati kao element u teksturi materije, etera. Kroz nju je sve manifestirano."

Slikarski opus Julije Kršlović s vrlo specifičnom motivikom, izrazitom jačinom kolora u nadahnutom kreiranju niza slika približuje neslućene horizonte zamišljaja.