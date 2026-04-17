Novi ciklus velikih formata Mladen Žunjića

Nedavno je istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić predstavio novi ciklus u tehnici ulja na platnu velikog formata.

Žunjić je ponajprije poznat po obilnom i kompleksnom opusu ali i privrženosti velikom formatu platna, uz izraziti kolorizam.

Elementarna oznaka novoga ciklusa jest tašistički pristup (način slikanja čije je obilježje taches, odnosno mrlje boja, koje se stvaraju prskanjem ili kapanjem boje po platnu).

Zgusnute kompozicije u oceanima izmješanih boja, uz dominirajuću plavu boju u više varijacija, uz snažnu napetost svih nazočnih elemenata, odaju dojam beskrajnog i uznemirujućeg svemirskog prostranstva, volumena ispunjenog nepoznanicama i hektičnim vibracijama.

Žunjić rado gradi te zamišljene, stvarno nestvarne svjetove, budućnosti ili prošlosti, uistinu je svejedne, kotač se neprestano okreće, uz dinamični prasak kolora, kontinuirano izmjenjujući odnose.

Uskomešanost, nepredvidljivost, uzbudljivost, neočekivanost zbivanja fragmenata, naprosto je opipljiva, gotovo da se može dodirnuti.

Žunjić je sjajni slikar atmosfere . Na njegovim se slikama uvijek odvijaju neobična zbivanja, dramatični procesi, uznemirujuća nestalnost, sve je neprekidno izloženo promljenljivosti.

Izvrstan ciklus, vrlo dojmljiv.