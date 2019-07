Novi singl i spot Skunk Anansie

Skunk Anansie su objavili video za sjajan novi singl "What You Do For Love", njihovu prvu pjesmu u posljednje tri godine. Spot je složen od snimaka napravljenih na europskom djelu turneje "25Live@25" koja 27. srpnja stiže i na zagrebačku Šalatu.

"What You Do For Love" bend već neko vrijeme izvdi na turneji, pa je za očekivati da će je uživo čuti i publika u Zagrebu. Singl sjajno prolazi na radio stanicama po cijelom kontinentu. Već je u Top 10 hitova u Italiji, a u Velikoj Britaniji dobiva sjajnu podršku BBC Radio 1 I BBC 6 Musica.

Sama Skin novu je pjesmu komentirala riječima: "Ljudi uvijek koriste ljubav kao razloga da jedni drugima naprave najgore stvari."

Europska turneja za veliki jubilej i 25 godina karijere vodi ih po cijelom kontinentu, ali Šalata će po mnogočemu će biti posebna. Zagrebački nastup bit će njihov najbrojniji samostalan cjelovečernji koncert što itekako govori o velikoj povezanosti benda i Hrvatske. Dosadašnja set lista sadrži isključivo singlove od kojih su mnogi bili ogromni hitovi, poput Hedonism", „Weak", „I Can Dream", „Twisted", „Charlie Big Potato", „Secretly", „Because Of You", „Brazen (Weep)", „Tear The Place Up", „Love Someone Else", „You Follow Me Down", „My Ugly Boy", „Yes It's Fucking Political", „Cheap Honesty" i „God Loves Only You", kao i potpuno nova pjesma „What You Do For Love".

Nakon što je nedavno odsvirala svoj posljednji koncert u Zagrebu u akustičnoj varijanti, rasprodavši pritom šator u dvorištu Močvare, Lovely Quinces će na Šalati po prvi puta predstaviti svoje pjesme u formi punog benda. Dunja je na poziv managementa Skunk Anansie samo za ovu priliku oformila na neki način super grupu domaće underground scene.

