SuperUho kompletiralo izvođače

Ako ste se ikad zapitali zašto Steve Albini toliko često boravi u Italiji razlog ćete imati prilike vidjeti na ovogodišnjem SuperUhu u Primoštenu. Poznanstvo ovog kultnog glazbenika i producenta, te sicilijanskog benda Uzeda datira još od početka devedesetih i njihovog susreta neposredno nakon izdavanja njihovog prvog albuma.

Ubrzo se rodilo neraskidivo prijateljstvo, a Albini je postao snimatelj i producent svih budućih albuma grupe, dok je istovremeno Uzeda odgovorna za većinu koncerata i turneja koje je Albini s grupom Shellac odsvirao u Europi tijekom zadnja dva desetljeća. Nakon trinaestogodišnje diskografske pauze Uzeda je prije tjedan dana objavila svoj povratnički album "Quocumque jeceris stabit" za cijenjenu etiketu Temporary Residence Limited iz Brooklyna, nakon čega su se krenuli na talijansku turneju u sklopu koje će odsvirati niz velikih koncerata, ali i nakratko prijeći granicu kako bi u Primoštenu pokazali zašto se Albini, kao i brojni drugi glazbenici, već desetljećima oduševljava ovim noise math rock kvartetom.

Kako je SuperUho stiglo do svog šestog izdanja, a Dunja Ercegović, poznatija kao Lovely Quinces, još nije nastupila na ovom festivalu, odlučili smo tu nepravdu napokon ispraviti. Već godinama ova sjajna splitska kantautorica oduševljava domaću, ali sve više i stranu publiku kao i kolege glazbenike, među kojima treba izdvojiti legendarnog Howea Gelba koji ju je svojevremeno pozvao na jednomjesečnu europsku turneju s njegovim Giant Sandom. Njene prekrasne pjesme teško da nekog mogu ostaviti ravnodušnim, pogotovo u idiličnom okruženju kakvo pruža Primošten. Od Dunje zato očekujemo jedan od najposebnijih nastupa na festivalu.

Premda je Seine pokrenuo još 2007. kao solo kantautorski projekt, Ivan Ščapec je zasluženu pažnju dobio tek nakon prestanka djelovanja za mnoge neprežaljene grupe Vlasta Popić. Ubrzo mu se priključuju Dimitrij Mekotanović Petrović (Vlasta Popić, Radost) na bubnjevima, udaraljkama i back vokalima i Boško Mijušković (Straight Mickey and the Boyz, Škrtice) na bas gitari, te kao punokrvni bend snimaju i sami objavljuju svoja prva izdanja. 2016. pobjeđuju na banjalučkom Demo Festu, najvećem regionalnom festivalu neafirmiranih glazbenika, a 2017. nakon uvjerljivog nastupa na ljubljanskoj glazbenoj konferenciji MENT potpisuju za vjerojatno najagilnijeg regionalnog nezavisnog izdavača Moonlee Records. Ubrzo izdaju odlično prihvaćen album prvijenac "Sno Sna" koji je ovog svibnja dobio i nasljednika u vidu albuma "22". Svojim spojem noise rocka, trip hopa i no wavea, uz diskretan upliv cabareta, duo Ščapec-Petrović se još jednom potvrđuje kao jedno od najvećih osvježenja domaće i regionalne glazbene scene.

Neon Lies je lo-fi synth/darkwave samostalan projekt Gorana Lautara, dugogodišnjeg aktera hrvatske underground d.i.y i punk scene, osnivač sada već i pomalo legendarnih bendova i projekata poput The Babies, Welcomin' Committe In Flames, Dykemann Family, Modern Delusion, XXX Tape Sessions. U ljeto 2015. Goran se odlučio za novi artistički izazov, te objesivši gitaru o klin, okušava se u za njega novom žanru darkwave synth punka. Početne reference su ionako bile uvijek slične: Suicide, Tuxedomoon, D.A.F., konstantno razvijajući, proširujući i razvijajući svoj analogno sačinjeni zvuk kroz suvremeni synth punk, synth pop, darkwave, industrial i techno. U međuvremenu je izdao dva odlično prihvaćena albuma na audio kazetama, ''Neon Lies'' 2016., te album ''II'' 2018., uz mnogobrojna single i EP izdanja, te kompilacije različitih izdavača. Ubrzo nakon pokretanja projekta, uslijedile su višemjesečne ekstenzivne europske turneje. Oni koji su već imali prilike vidjeti uživo Neon Lies, složit će se da je njegov nastup i izričaj iznimno intenzivan i emotivno razotkrivajući, često i konfrontirajući - brišu se granice intimnosti i strahova, pozornica i klub napokon postaje mjesto gdje više nema tajni ni povlačenja.

Šibenski kantautor Kristijan Goja, poznatiji kao Kike Dok, nastupa od 90-tih godina prošlog stoljeća kao jedan od pokretača lokalnog "novog novog vala", prolazi put od post-punka, preko funky hip-hopa do akustičnog kantautora, vraćajući se ponovo preko electro-eksperimenta do hitoidnih radio singlova. U opusu od 70-tak pjesama uvijek je prisutan unikatni stil koji ovog borca s vanjskih granica glazbene industrije ponovo aktualizira za novo uprizorenje. Trenutni koncertni preset Kike Doka je "one man band", što ne sprječava okupljenu publiku da zapjeva na trzaj ruke ovog šibrkajlije.

Festivalske ulaznice po cijeni od 220 kuna dostupne su na našim prodajnim mjestima, na ulazu festivala ulaznice bit će 250 kuna, dok je cijena kamp ulaznice 150 kuna.

Ulaznice se mogu kupiti na sljedećim prodajnim mjestima:

Turistička agencija Laguna (Tepli bok 25), Primošten

Azimut (Obala palih omladinaca 2), Šibenik

CD Shop Butiga (Jurja Šižgorića 2), Šibenik

Caffe bar Basket (Domovinskog rata 42), Split

Dallas Music Shop (Splitska 2), Rijeka

Dirty Old Shop (Tratinska 18), Zagreb

Rockmark (Berislavićeva 13), Zagreb

te putem Rockmark i Dirty Old Shop web shopova.

Beskompromisno, zabavno i edukativno SuperUho omogućili su glavni pokrovitelji Općina Primošten i Turistička zajednica Općine Primošten, te Ministarstvo kulture RH.