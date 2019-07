Mgla u Močvari 6. rujna

Poljska Mgla po prvi put će nastupiti u Hrvatskoj u zagrebačkoj Močvari 6. rujna, izvijestili su organizatori koncerta Subsonic Events i Hangtime Agency.

Mgla se u kratkom roku svrstala u vrh black metala i postala jedan od najtraženijih bendova tog žanra. Započet kao solo projekt pjevača i gitariste Mikołaja "M." Żentare u Krakovu, Mgla najprije izdaje nekoliko EP izdanja te 2008. svoj prvi album "Groza".

Nakon njega uslijedio je vrlo zapaženi album "With Hearts Toward None" (2012.) i odlični "Exercises In Futility" (2015.), koji su kritičari i fanovi proglasili jednim od najboljih black metal albuma ovoga desetljeća.

Bend je počeo svirati uživo u punom sastavu tek nakon izlaska drugog albuma 2012. godine, a karakterizira ga svojevrsna depersonaliziranost i dehumaniziranost u scenskoj pojavi.

Osim Żentare, koji je također član grupe Kriegsmaschine, u bendu je i bubnjar Maciej "Darkside" Kowalski, a na nastupima uživo prate ih basist "ShellShocked" i gitarist E.V.T.

Prije Mgle publiku u Močvari zagrijat će dvije predgrupe, čija će imena biti objavljena naknadno, najavili su organizatori.