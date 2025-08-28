Novi edukativni priručnik "Plastika van, more u prvi plan!"

U sklopu projekta „Plastika van, more u prvi plan!", kojeg provodi Zelena Istra u suradnji s Nacionalnim parkom Brijuni, Gimnazijom Pula i OŠ Dr. Mate Demarin, izrađen je edukativni priručnik namijenjen nastavnicima, odgojno-obrazovnim ustanovama i udrugama.

Priručnik pruža podršku u poučavanju i podizanju svijesti o problematici plastike i mikroplastike te važnosti očuvanja morskih ekosustava te je rezultat niza aktivnosti provedenih u sklopu projekta. Na jednostavan i pregledan način donosi osnovne informacije o plastici i njezinom utjecaju na okoliš, kao i objašnjenje vrsta mikroplastike te načine na koje ona ugrožava morske ekosustave i ljudsko zdravlje. U njemu su predstavljene projektne aktivnosti - od predavanja u Gimnaziji Pula, kreativne radionice za osnovnoškolce i akcije čišćenja Vinkuranske vale do dvodnevnog kampa za srednjoškolce na Malom Brijunu. Učenici Gimnazije Pula, na Malom Brijunu, imali su priliku sudjelovati u uzorkovanju, analizi i klasifikaciji uzoraka čestica mikroplastike te kroz različite metode učiti o posljedicama onečišćenja mora.

U priručniku se nalaze i grafički prikazani rezultati istraživanja te analiza podataka prikupljenih na Malom Brijunu. Ukratko, rezultati pokazuju da je većinski dio mikroplastike pronađen u uzorcima nastao razgradnjom većih plastičnih predmeta, poput ambalaže, koji se pod utjecajem sunca, valova i mehaničkog trošenja postupno raspadaju u manje čestice. Također, plastika na obalu može dospjeti i morskim strujama iz drugih dijelova Jadrana. Iako se radi o jednokratnom istraživanju koje ne odražava stvarno i dugoročno stanje okoliša, rezultati upućuju na potrebu za sustavnim i kontinuiranim praćenjem mikroplastike, posebno u zaštićenim morskim područjima. Priručnik naglašava i važnost osobnih odluka te aktivnog zagovaranja zaštite okoliša, potičući mlade da prepoznaju vlastitu ulogu u očuvanju mora i prirode.

Priručnik je dostupan besplatno i može se preuzeti na mrežnim stranicama udruge Zelena Istra.

„Mikroplastika u moru ne prepoznaje granice - ona dospijeva i u zaštićena područja poput Nacionalnog parka Brijuni. Ovim priručnikom želimo pomoći nastavnicima, odgojiteljima i edukatorima da temu približe mladima na zanimljiv i interaktivan način, jer upravo oni predstavljaju generaciju koja može donijeti promjenu. Utjecaj mikroplastike više nije samo hipoteza- ona je svuda oko nas i svakodnevno utječe na okoliš, morske organizme i zdravlje ljudi. Zato su potrebna daljnja istraživanja, kontinuirano praćenje i podizanje svijesti kako bi se zajedničkim djelovanjem smanjio njezin utjecaj." poručuju iz Zelene Istre.

Projekt „Plastika van, more u prvi plan!" financiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Stajališta izražena u ovom priopćenju isključiva su odgovornost Udruge Zelena Istra i ne odražavaju nužno stajalište Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.