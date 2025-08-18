Portreti iz davnine

Ante Barišić, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor zanimljivog i izazovnog opusa izvedenog digitalnom tehnikom.

Svakodnevno je aktivan, prepuštajući se svojoj mašti u stvaranju novih osebujnih ciklusa.

Pred nama je niz portreta muškaraca iz davnih, nepoznatih vremena.

Oni možda pripadaju stanovnicima paralelnog svijeta.

Svi poziraju ispod karakterističnog van Goghovog neba.

Slijede li i oni svoju sudbinu, kako naviješta nebo?

Ovi likovi pripadaju svijetu gdje vladaju jake, žestoke boje.

Uopće, tko su oni?

Što govore njihovi smireni pogledi, opuštenost držanja?

Jesu li oni možda glasnici iz svemira koji nose poruke raznoraznih sadržaja, upozorenja, opomena, zabrana?

Barišić je vješto i nadahnuto svojom modernom likovnom tehnikom kreirao uspješno niz portreta imaginarnih muškaraca. Ipak, oni djeluju vrlo živo.

O djelu Ante Barišičari ističu :" Kroz svoju prepoznatljivu upotrebu vizualnih metafora, istražuje složene teme identiteta, transformacije i ljudskog iskustva, izazivajući gledatelje da vide ispod površine. Njegova fascinacija živim, kromatskim bojama prepoznatljiv je element njegovog rada, duboko ukorijenjen u bujnim krajolicima Mediterana. Ova smjela paleta, u kombinaciji s njegovim majstorskim integriranjem digitalnih i tradicionalnih tehnika, oživljava njegove kreacije, transformirajući svaki komad u narativ koji slavi individualnost i identitet."