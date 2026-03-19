Novi ciklus velikih formata Mladena Žunjića

Slikar Mladen Žunjić istaknuti je hrvatski likovni umjetnik, autor je kompleksnog opusa ulja i akrila, uglavnom na velikim i vrlo velikim formatima platna s nizom beskonačno izazovnih i zanimljivih apstraktnih motiva.

Pred nama je novi ciklus, formata 100 x 120 cm, u akrilu i ulju, uz alabaster i punila, s uobičajenim karakterističnim motivima, vibrirajućim plohama i levitirajućim fragmentima uz izrazitu nazočnost dominantnih boja, osobito bijele, ali i crne, plave, crvene.

Žunjić vješto i nadahnuto slaže dijelove mozaika gradeći svoj neobični svijet, koji je između paralelnog svijeta koga mnogi zamišljaju i svijeta od kojega nije preostalo mnogo.

To je svijet na križanju, postojati i biti ili ne postojati.

Žunjić je bio poznat i kao slikar koji je rado u svoje slike ugrađivao vidljive i teške tragove energetskih gibanja.

Ovdje je gibanje posve primireno, sila naprosto miruje, odvaguje, mjeri , isprobava.

Svijet se čisti od prašine prošlosti.

Novi ciklus Mladena Žunjića uvodni je ciklus u vjerojatno poveći opus posvećen fragmentiranom svijetu, svijetu pojedinih boja.

Iznimno privlačna kombinirana tehnika omogućila je slikaru realizaciju sjajnog i posve osebujnog ciklusa velikih formata.

Mladen Žunjić u svakom ciklusu donosi novitet, u koloru, u motivu, u krajnjem dojmu.