Novi ciklus figura u pokretu Duška Šibla

Osobitu popularnost i sjajne kritičke ocjene dobio je kompleksni ciklus Figura u pokretu akademskog slikara Duška Šibla, suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, u nizu proteklih godina.

Djela iz ciklusa često su i uspješno bila izlagana na mnogobrojnim samostalnim izložbama.

Paralelno s motivima figura u pokretu Šibl je kontinuirano slikao i vrlo uspjele, harmonične krajobraze, zatim nizove eruptivnih apstraktnih ciklusa, gdje sve boje doista vrište, stvarajući brojne koloristički razigrane kolaže.

Nedavno se je slikar iznova vratio kolopletu svojih omiljenih motiva, figurama u pokretu, realizirajući ciklus, koloristički nešto prigušeniji, s tek obrisima figura, koje i dalje zadržavaju svoj žestoki ritam.

Preteže crna podloga na kojima vijore siva tijela s ponekim crvenim, upadljivim elementom, kose, usana, krvavih od crvenila rukama.

Tijela, pokreti figura su još u nastajanju, one se tek formiraju, no ubrzo će kreacija njihovih tijela biti dovršena.

Lica su skrivena ili otkrivena ali lica nepoznata.

Ritam kretanja je ubrzan, žestok, nezaustavljiv.

Uskoro će šarolike figure iskočiti iz ovih sivih opni i prepustiti se žaru zanosa plesa, divljih koraka jer ritam je sve jači, sve brži.

Šibl je kreirao je izvanrednu seriju ciklusa posvećenih pokretu, formirajući izvođače, figura, onako, kako on zamišlja to kazalište, taj plesni podiju, taj ples uz vatru, kao jedinstvenu pojavu opijenosti plesom i glazbom.