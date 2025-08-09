Magična privlačnost motiva mora u opusu Krešimira Ivića

Akademski slikar Krešimir Ivić, autor impresivnog opusa ulja na platnu ali i akvarela, osobito je značajan likovni umjetnik u proteklih pedesetak i više godina u hrvatskoj umjetnosti.

U njegovom se složenom i obimnom opusu snažno ističu brojni vrsni ciklusi , izvedeni u ulju na platnu s mnoštvom motiva mora, priobalja, otoka, primorske arhitekture, mediteranskog drveća i bilja i naravno raznih brodica, najčešće u malenoj luci i rjeđe ptica.

Osebujnost njegova opusa posvećena moru nosi karakteristični autorski pečat. Na svakoj se slici s morskim temama osjeća harmonija, sve je međusobno povezano suživotom, izvornom ljepotom prirode.

To su motivi koje slikar voli, kontinuirano ih varira, istražujući radoznalo sve njihove mogućnosti.

Magična privlačnost motiva mora važna je i mnogim drugim umjetnicima, no Krešimir Ivić izgradio je poseban, nesvakidašnji odnos s morem, iskren i dubok, što se uostalom lako opaža pri susretu s njegovim izvrsnim slikama.

Motivi mora u opusu Krešimira Ivića imaju iznimnu važnost i ulju i u akvarelu.

U posljednje vrijeme slikar je skloniji izazovnoj apstrakciji, dopunjujući svoj obimno djelo novim i pomalo drugačijim viđenjima i doživljajima.

U svakom slučaju ciklusi s motivima mora Krešimira Ivića zauzimaju istaknuto mjesto u aktualnoj likovnoj produkciji.