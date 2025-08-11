Imaginarij Ante Barišića

Ante Barišić, slikar iz Dubrovnika, autor kompleksnog opusa stvorenog uz pomoć digitalne tehnike, jače nazočniji u svijetu nego u domovini, zaljubljenik u umjetnost, neumorni je istraživač i motivike i čudesnog svijeta boja.

Svojim inovativnim pristupom u digitalnoj tehnici ostvario je značajne rezultate, u nizu ciklusa.

Čest motiv u njegovom opusu jest lice ili lica.

Riječ je o imaginariju slikara, o likovima koji su izmaštani, nevjerojatno su lijepi, otmjeni, finog i otmjenog držanja, pripadaju zajednici koja se ističe ljepotom i očito položajem u tom svijetu.

Svi modeli žena koji se pojavljuju u njegovim brojnim ciklusima plod su bezgranične mašte.

Ako postoje paralelni svjetovi, sigurno ga oni nastanjuju.

Moram priznati, osjeća se pritajena magičnost u imaginariju Ante Barišića.

Njegovi su likovi, naizgled stvarni, a u biti su neobični, nesvakidašnji, čudesni.

Pored likova i muškaraca i žena iz zamišljenih vremena ,tu je i nekoliko sasvim suvremenih, prepoznatljivih likova iz današnjice.

O opusu Ante Barišića kritika piše:" Anteova umjetnost je više od sinteze materijala; to je fuzija vremena, umjetničkih pokreta i kulturnih utjecaja. Njegova jedinstvena mješavina medija služi kao himna samoizražavanju i autentičnosti u digitalnom dobu. Svojom umjetnošću, Ante Barišić ne samo da je redefinirao vlastiti identitet, već je i pozvao svoju publiku da redefinira svoj, ostavljajući snažan trag na suvremenoj umjetnosti i kulturi."