I opet Ful Kul Buvljak 15. studenoga

Nakon vrlo uspješna prva dva Ful Kul Buvljaka u novoj sezoni 2025./2026. slijedi novo, treće izdanje koje će se održati u subotu 15.11.2025. na platou i maloj dvorani zagrebačkog popularnog kluba Boogaloo. Za posjetitelje se vrata Ful Kul Buvljaka otvaraju u 10:00 sati, kraj je u 17:00 i za posjetitelje je ulaz besplatan.

Ful KulBuvljak slovi za jednan od najvećih, najdugovječnijih i najboljih urbanih buvljaka u gradu Zagrebu, pa i mnogo šire. Održava se jednom mjesečno i predstavlja više od običnog buvljaka, jer osim bogate i raznovrsne ponude, ima svoj jedinstveni stil i stav, te stvara posebnu atmosferu koja privlači posjetitelje ne samo zbog kupovine, već i zbog druženja, a što i jest originalna ideja ovog eventa, da okupi ful kul ekipu koja će se družiti, zabavljati, a usput i kupiti neku zanimljivu stvarčicu. Dosadašnji odaziv izlagača na Ful Kul buvljak nadmašio je naša očekivanja, što je rezultiralo redovitim "sold out" statusom kada su izlagači u pitanju. Kvaliteta ponude također je na razini najpoznatijih europskih gradova poput Amsterdama, Berlina i Londona, što je uvelike zasluga samih izlagača i organizatora, dugogodišnjih sudionika zagrebačke alternativne scene, a u posljednje vrijeme dolazi I sve više izlagača iz drugih gradova i država. Lokacija je atraktivna i pruža sve potrebne sadržaje za uspješan buvljak, a uz dobar shopping, garantirano je i dobra zabava, što čini Ful Kul Buvljak nezaobilaznim događajem.

Na Ful Kul Buvljaku se okuplja mnoštvo zanimljivih ful kul izlagača, umjetnika, kolekcionara, posjetitelja, a na tersasi kluba Boogaloo se druži ful kul ekipa i uživa u druženju, piću, za ovu priliku ćemo imati u ponudi i kuhno vino da se malo zagrijete i glazbi koju vrti poznati zagrebački guru alter scene DJ Tomi Phantasma pa čete tako na terasi Caffe Bara Boogaloo moći čuti i neke kultne, manje poznate pjesme koje se rijetko mogu čuti na radijskim stanicama i u klubovima, a koje ipak svi volimo.

Ako posjedujete kolekcije kul odjeće, obuće, nakita ili drugih modnih dodataka, umjetnina, knjiga, antikviteta, svijećnjaka, ogledala, lampi, bicikala, šivačih mašina ili pak stvarate vlastite dizajne i kreacije, pozivamo vas da nam se pridružite u subotu, 15.11.2025., na Ful Kul Buvljaku. Uz klasični buvljak, Ful Kul Buvljak nudi i poseban prostor u maloj dvorani kluba Boogaloo namijenjen prodaji gramofonskih ploča, CD-ova i ostalih nosača zvuka i slike, postera, stripova, instrumenata, slika, knjiga te ostalih predmeta iz glazbene i filmske memorabilije.

Za izlaganje na Ful Kul Buvljaku potrebno je prijaviti se putem e-mail adrese buvljakfulkul@gmail.com.

Prijave traju od ponedjeljka 27.10.2025. od 12:00 sati, a upute za prijavu se nalaze u FB eventu, na FB grupi i FB profile Ful Kul Buvljaka.

UPUTE ZA PRIJAVU NA FUL KUL BUVLJAK

1. NASLOV u subject maila napisati - Prijava za Ful Kul Buvljak 15.11.2025.

2. IME POD KOJIM SE PRIJAVLJUJETE (umjetničko ili osobno, pod tim imenom vas se vodi)

3. POPIS STVARI KOJE SU VAM POTREBNE ZA IZLAGANJE

- da li trebate naš stol il donosite svoj

- da li donosite svoj štender

- koliko izložbenih mjesta trebate

4. FOTOGRAFIJE ONOGA ŠTO IZLAŽETE - OBAVEZNA STAVKA!

(nekoliko fotografija najzanimljivih predmeta koje želite izlagati. To povećava šansu da uđete u izbor)

Za one koji ne znaju, Boogaloo klub se nalazi na adresi Ulica grada Vukovara 68 u sklopu zgrade Pučkog otvorenog učilišta, a ulaz u klub je iz Ulice Ivana Lučića na raskršću sa Čazmanskom ulicom.

Parkiranje nije dozvoljeno na nogostupu ispred Pučkog sveučilišta, odnosno ispred kluba Boogaloo, a naročito ne na samom ulazu! Međutim, u blizini postoje gradski parking prostori u Ulici Ivana Lučića, veliki parking ispred Elektrotehničkog fakulteta preko raskrižja, te besplatan "divlji parking" kraju Čazmanske ulice sa desne strane, dijagonalno preko puta kluba Route 66.