Novi ciklus Ante Barišića: „Žena sa šeširom“

Slikar iz Dubrovnika Ante Barišić realizirao je niz ciklusa s vrlo otmjenim, profinjenim temama niz ciklusa u digitalnoj tehnici, koja se u svijetu pojavljuje sve češće i sve jače.

Novi ciklus nosi naziv Žena sa šeširom.

Gdin Barišić, novi ciklus u digitalnoj tehnici, Woman with a hat, Žena sa šeširom, studija ženskog lica.

- Ja sam jedan od rijetkih umjetnika koji se bavi digitalnim alatima u procesu stvaranja likovnih radova, koji zapravo obožava dobro urađene slike na tradicionalan način i koji jako cijeni trud tradicionalnih slikara. Ta dva zanata se ne daju usporediti. Sve ima svoje za i protiv. Ali obadva načina imaju moje duboko poštovanje. Mislim da ovaj ciklus kako sam ga prikazao je jedino moguć na ovaj način koji sam primijenio.

- Šešir je odavno stekao kultni status.

Postoji neka tajna veza između žena i šešira. Povijest šešira proteže se tisućama godina. Stari Egipćani nosili su pokrivala za glavu 3200. pr. Kr., a tijekom srednjeg vijeka, šeširi su postali značajni statusni pokazatelji. Tijekom vremena, šeširi su posatali funkcionalni, dekorativni i simbolični. Danas šeširi služe raznim svrhama, od funkcionalne zaštite do modnih izjava i simboličkog izražavanja identiteta. Moj cilj je bio prikazati ženu sa šeširom iz 18. stoljeća, koristeći digitalne alate za slikarstvo. Mislim da bi tradicionalnim postupcima bilo vrlo teško postići ovu preciznost i kolorit.

Ukupno gledano, dojam je bajkovit. Priča o ženi izrasla iz bajke iz tajanstvene priče.

- Kad bi žene znale koliko imam radova koje prikazuju žene u svim oblicima i prilikama, uvijek na veličanstven način, dostojan žene, podigle bi mi spomenik. Nikada nisam žensko biće izvrgnuo ruglu. Žene zaslužuju puno više nego što dobivaju.

Kolor je vrlo intenzivan.

- Ja sam u životu radio s puno boja, pigmenata, otapala i veziva. Ali mogućnosti koje mi daju digitalni kistovi i paleta boja su neusporedive. Ne znam zašto bi neki motiv iz Dubrovnika morao biti samo sivi kamen kad može izgledati prekrasno u bojama. Pa ovo je likovna umjetnost koja treba biti estetski privlačna i ništa više.

Ciklus nedvojbeno asocira na prošla vremena, bolja ili lošija?

- Slikarski gledano, većina ljubitelja umjetnosti voli neka djela koja asociraju na prošla vremena, da bi ih držala na svom zidu. Ali ja nisam želio raditi kopije, recimo Marije Antoanete već moje imaginacije. Iskreno govoreći, mislim da sam sa ovom divnom digitalnom tehnikom stvorio prekrasna ženska bića. Nisam baš siguran dali su prošla vremena bila bolja ili lošija za žene. One danas imaju veća prava, ali su prije imale veću moć.

Istaknimo na kraju, tužni pogled žene.

- Nije mi bio cilj prikazati tužne portrete žena sa šeširom, ali kad ste već primijetili, to mi je drago. Mnoge, ako ne i većina žena u ljudskoj povijesti nije baš imala razloga pokazati sretna, nasmijana i zadovoljna lica.