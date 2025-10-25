Pogled iz atelijera

Akademska slikarica iz Dubrovnika, Ivana Jovanović Trostmann, suvremena je hrvatska likovna umjetnica, izlagala je na nizu uspješnih izložbi, kreatorica je impresivnog opusa brojnih ciklusa u u ulju i akrilu, u kojima se izdvajaju sakralni motivi, krajobrazi, cvijeće.

No jedan motiv zauzima posebno mjesto u stvaralaštvu Ivane Jovanović Trostmann. Riječ je o pogledu iz atelijera, prema moru, uočava se put, staza između raznolikog bogatog razgranatog raslinja.

Staza ubrzo nestaje, zavija niz padinu prema moru, pomalo se skrivajući ali zato sve više otvarajući blistavu scene razbarušenih valova koji se nekad brže, nekada sporije primiču obali.

Vjerujem da slikarica često promatra tu čudesnu stazu jer ona doista intrigira, poziva nas, promatrače, da je slijedimo.

Šetnja tim uskim putom zacijelo šetaču otvara raznovrsne misli dok zamišljeno gleda, promatra ne baš daleko more, osluškujući zvukove valova.

Jedna obična, kratka staza, tako nadahnjujuća, ohrabrujuća, uvijek pozivajući da se stupi na njezino tlo i zakorači prema moru a istinu govoreći more sam uvijek doživljavao kao slobodu, kao nesputanost.

Sjajan inspirativni motiv staze tretirala je veoma često Ivana Jovanović Trostmann stvarajući brojne, slične a istodobno i tako različite varijacije puta prema moru.

Dio odabranih akrila s motivom pogleda iz atelijera izložila je na najnovijoj izložbi u Sponzi Ivana Jovanović Trostmann, približavajući svima nama jedinstveni doživljaj promatranja mora.