Kombinirani ciklus ulja s akrilima Nevena Otavijevića

Slikar iz Zadra Neven Otavijević u proteklom je razdoblju stekao značajan ugled, kontinuirano slikajući i izlažući svoje omiljene motive, krajobraze, mrtve prirode, gradske vedute.

Nedavno je zaokružio kombinirani ciklus ulja s akrilima na manjim formatima 40 x 30 cm.

Slikar se odlučio za dva dalmatinska pezaža i jednu ekspresivnu mrtvu prirodu, kako sam kaže „oslanjajući se i inspirirajući se s velikim slikarima prošlog stoljeća kojima sam sličan i osjećam ih, ponekad obrađujem".

Od barke na nemirnom moru, otoci u daljini, tišina, bez mnogo zvuka, tek se valovi čuju do priljubljene kuće uz drvo sa čudesno uspravnim stablima do mrtve prirode sa mnoštvom stvari na stolu, slikar bilježi odabrane trenutke iz života pronalazeći u njima posebnu vrijednost, izrazitu osebujnost i nesvakidašnjost.

Kolor je vrlo živahan, poticajan, iz njega buja energija, razlijevajući se po slici.

Otavijevića posebno nadahnjuje nazočnost čovjeka na obali, njegove kuće, građevine, arhitektura u neposrednom suočavanju s morem, neprekidno i strastveno istražuje različite aspekte saživljenosti čovjeka i mora.

Istodobno zanimanje koje pokazuje za mrtve prirode upućuje na buduće slikarske preokupacije Nevena Otavijevića.

Svaki novi ciklus Nevena Otavijevića izaziva iskrenu pozornost javnosti jer njegovo slikarstvo izvire iz dubine duše čovjeka.