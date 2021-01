Novi ciklus akvarela i akrila Bojana Doleneca

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Bojan Dolenec, autor je opsežnog i složenog ciklusa, izlagao je na brojnim zapaženim samostalnim izložbama, prije stanovitog vremena došao je s obitelji živjetio u Slavoniji, u mjestu Velika gdje i predaje likovni u školi, ostavljajući iza sebe godine života provedenih u Zagrebu.

Slavonija ga je dočekala karakterističnim krajobrazom i tišinom,nepreglednom ravnicom, prošaranoj brojnim oranicama, ponekom uzvisinom.

Naravno da je slikar morao reagirati nadahnuto na poticaje koji su ga okruživali, nižući akvarel za akvarelom, akril za akrilom na medijapanu, slikajući slojevito nebo iznad rasplamsalog zelenila.

Novi ciklus nosi u sebi svojstveni mir ravnih prostranstava, čak i određeni osjećaj osame pojedinca, kome se čini da jedino on postoji,živi i diše između neba i zemlje.

Izrazito živ kolor uočljiv je na svim slikama, od akvarela do akrila, uz nazočnost gotovo svih motiva, od prozirnog do gustog tkanja neba, bezbrojnih slojeva oblaka koji naliježu na tlo, do erupcije boja koja izviru, niču iz zemlje.

Novi ciklus mogli bi nazvati i posvetom slikara i nebu ali i zemlji i naravno čovjeku koji obitava između njih od iskona.