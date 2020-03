Novac stvarno kupuje sreću?

Čini se da novac ipak donosi sreću, pokazala je nova studija koja je istražila povezanost financija te sreće i altruizma, odnosno brige za druge.

Istraživanje provedeno među njemačkim studentima pokazalo je da doniranje novca u himanitarne svrhe u početku izaziva zadovoljstvo i sreću, no taj učinak ne traje dugo. Nakon mjesec dana sudionici u istraživanju koji su donirali novac manje sretnima, bili su i sami nesretniji od onih koji su odlučili novac zadržati za sebe, piše CNN.

"Altruizam definitivno ne pojačava osjećaj sreće jer prosocijalno trošenje novca podrazumijeva odricanje od nečeg što samo po sebi može izazvati teže osjećaje", napisali su autori studije.

Rezultati ove studije ne podudaraju se s nekim prethodnim saznanjima prema kojima stavaljanje dobrobiti drugih ispred sebe bez ikakvih očekivanja izaziva osjećaj sreće. Primjerice, pokazalo se da volontiranje ublažava stres, koristi osobama koji pate od depresije i generalno produžuje život.

"Put do sreće ne znači da možete odabrati biti sretni, nego pronalaženje smisla u životu", rekao je psiholog Lyle Ungar.

Nova studija, objavljena u ponedjeljak u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences ponudila je njemačkim studentima izbor između dvije lutrije. Studenti u prvoj grupi imali su velike šanse dobiti sto eura za trošenje kako žele. Oni u drugoj nisu dobili novac, ali su mogli odabrati paket od 350 eura kojim spašavaju život osobi oboljeloj od tuberkuloze.

U kontroliranim uvjetima oko 60% studenata odabralo je spasiti život, a u odgovorima na anketu pokazali su visok osjećaj samozadovoljstva i sreće oko izbora. Međutim, sreća nije dugo trajala. Nakon što su ih znanstvenici nakon mjesec dana kontaktirali mailom, njihov nivo sreće pao je ispod onog kakav je bio na početku.

Sretnijima su se na koncu pokazali ljudi koji su odlučili uzeti 100 eura za sebe pa odlučiti sami kako ih potrošiti.

Čini se da ljude na prvu oduševljava osjećaj da mogu nekome pomoći, no na koncu ih ipak stvarno usreći kad mogu pomoći sami sebi.