Kako spriječiti zadržavanje vode i jutarnju otečenost lica?

Ljeto je pred nama, a s njim dolaze i neki problemčići koje bi trebalo riješiti... naime, tijekom ljetnih mjeseci osim lica povremeno možete primijetiti i oticanje nogu i ruku. Zbog vrućine, preslane hrane, unosa nedovoljno tekućine ili nekih medicinskih tegoba može doći do oticanja i zadržavanja vode, no to ćemo prvo primijetiti na prstima ruku, stopalima, ali i licu. Takozvana podbuhlost ako nije u pitanju neki medicinski problem može se uspješno riješiti pomoću malih trikova koje vam donosimo!

Umivanje hladnijom vodom netom nakon buđenja osim što će vas razbuditi, ujedno će i pomoći da se otekline povuku što prije. Kako biste efekt povećali svoje kreme i serume čuvajte u frižideru. Koliko god "podbuhli" se probudili već jutarnja njega hladnim proizvodima će imati pozitivan efekt na povlačenje otoka. Osim što je osjećaj božanstveno osvježavajući, hladni proizvodi će i stisnuti krvne žile i vrlo brzo ćete primijetiti kako je oteklina manja. Ako posjedujete neki roll-on proizvod za lice, efekt će biti još bolji.

Masaža lica također je jedan besplatan i brz način da probudimo limfu i potaknemo smanjivanje otoka. Masirati se možete prstima već za vrijeme nanošenja proizvoda na lice ili rolerom za lice. Važno je da pokretima rolera ili prstiju klizite nježno od sredine lica prema kraljevima lica, odnosno prema korijenu kose. Roler također možete čuvati u hladnjaku kako biste pojačali efekt.

Još jedan trik koji može pomoći je često viđen u filmskim scenama, a to je naravno stavljanje kolutova krastavca na oči. Iako je krastavac vrlo efektan, dobar učinak će imati i hladna žlica ili namočena i ohlađenja vrećica čaja od kamilice.