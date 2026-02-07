Plakati i nova peticija protiv megafarmi

U Sisku i okolici osvanuli su jumbo plakati koji pozivaju na prosvjed protiv planirane izgradnje industrijskih megakompleksa farmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Organizatori Zelena akcija i Prijatelji životinja, uz građanske inicijative „Siščani ne žele biti Smetlišćani" i „Sunjani ne žele biti smuljani", podižu borbu protiv uništenja županije na nacionalnu razinu. Pozivaju građane iz cijele Hrvatske na prosvjed u subotu, 21. veljače 2026. u 10 sati, na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu.

Organizatori upozoravaju kako bi provedba ovih projekata trajno izmijenila naličje Sisačko-moslavačke županije. U samom tkivu zajednica, uz domove, škole, vrtiće, izvore pitke vode, rijeke i parkove prirode, dva strana investitora planiraju 18 međusobno povezanih megapogona za industrijski uzgoj i klanje pilića. Navode kako se radi o nevjerojatnih nekoliko stotina milijuna pilića godišnje. Kapaciteti svakog pogona nadilaze granice koje lokacija može podnijeti, a zajedno predstavljaju kataklizmu.



Sudbina jedne županije je na kocki



Dr.sc. Nenad Mikulić iz Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša upozorava na potrebu da nadležno tijelo osigura da ne dolazi do tzv. efekta „slajsanja" i da se postupci koji su u tijeku objedinjuju u svrhu sagledavanja kumulativnih utjecaja. Dodatno ističe da „posebnu pažnju treba posvetiti društvenim utjecajima jer samo sagledavanje utjecaja tog zahvata na okoliš i prirodu očito ne daje cjelovitu sliku za donošenje konačne odluke."

Iz Prijatelja životinja pojašnjavaju da su industrijski pogoni ekstenzivnog uzgoja redovito praćeni padom lokalnih ekonomskih i društvenih pokazatelja: „Gdje ovakav pogon nastane, život prestaje. Iako se pokušava prikazati kao investicija, sva istraživanja pokazuju da ovakvi pogoni redovito nastaju u društveno osjetljivim zajednicama kojima donose dodatnu destrukciju. Pada vrijednost nekretnina, ljudi iseljavaju, druge djelatnosti se uništavaju. Umjesto zdrave zajednice, dobivate otrovne tvari u tlu, vodi zraku i čovjeku, kod kojega uzrokuju srčane i respiratorne bolesti, rak i urođene mane."



Pokrenuta nova peticija

Ističu i da su druge države već odbile ovaj projekt jer se stanovništvo pobunilo, dok se u Hrvatskoj volja naroda sustavno ignorira; „Iako je prošla peticija protiv pogona u Sisku u kratkom roku sakupila preko 6500 potpisa, iako su građani prosvjedovali i pisali komentare na javne rasprave, ukazivali na proceduralne i pravne nepravilnosti, projekti se i dalje guraju.

No građani ne odustaju od svoje županije i svojih života! Pokrenuta je nova peticija, ovaj put za područje cijele Županije te se pozivaju svi da ponovno daju svoj glas protiv uništenja. Organizatori pozivaju sve građane da podrže prosvjed 21. veljače 2026. u 10 sati jer je ovo pitanje koje se tiče cijele Hrvatske, koja ne smije biti smetlište Europe."

Više o peticiji i prosvjedu može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr i www.zelena-akcija.hr.