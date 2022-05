Nova imena INmusic festivala

The Black Room je bend oformljen 2014. godine, a dvije godine kasnije izdali su debitantski album „In This Town Lies A City", kojim su na prvu privukli pažnju publike i kritike. Redom afirmativne recenzije potvrdile su kvalitetu i dale im vjetar u leđa za nova stvaranja. Pedesetak nastupa diljem Hrvatske, Austrije, Mađarske, Srbije i Slovenije te nastupi na najvećim regionalnim festivalima ostavili su poseban trag na reputaciji benda. Zvuk utemeljen na garage rocku, uz snažno podsjećanje na brit-rock devedesetih, pogotovo kad je riječ o pjevaču The Black Rooma, Jakovu Kataliniću koji sugestivnim vokalom odlično interpretira njihove sonične priče. Zvuk gitare Lea Ventina upečatljiv je, bilo da se radi o samoj atmosferi, ili o brzim te snažnim rifovima, a ritam sekcija Ivana Ritoše na bubnjevima i Ani Šešet na basu zaokružuje energiju cijelog benda. Riječki bend je u travnju 2022. godine izbacio album "Monte Monaco" itekako vrijedan slušanja te opravdao epitet jednog od najperspektivnijih domaćih bendova. Vrhunska audio produkcija, promišljena vizualna estetika i besprijekorna realizacija već su im osigurali doseg puno dalji od granica Hrvatske.

Clone Age je rock bend iz Čakovca. Do sada su objavili dva demo albuma "Clone Age" i "Break your wall", te album "FUSE" u izdanju Dallas Recordsa, koji je popraćen odličnim kritikama u Hrvatskoj i inozemstvu. Početkom ove godine snimili su novi album, koji će službeno biti objavljen na jesen 2022., a početkom lipnja objavljuju i prvi singl „Probudi se" s nadolazećeg albuma, te će publika na INmusic festivalu imati prilike premijerno čuti njihov najnoviji materijal. Clone Age nam uz odličan groove s modernim zvukom gitara i melodičnim vokalima donosi nešto novo na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Međimurski bend Daliborovo Granje od 2014. u većinskoj mjeri kroz DIY pristup stvara progresivnu i eksperimentalnu post rock glazbu bježeći od uobičajenih etiketa i svrstavanja u glazbene kalupe. Suptilno poigravanje sa stoner rockom i srodnim žanrovima dovodi do ezoteričnih melodija i glazbene katarze. U diskografiji broje debitantski album „Daliborovo Granje" (2015., Slušaj Najglasnije!) i „Hainin." (2020., Dostava Zvuka).

Pomelo Chess Society je instrumentalni rock trio iz Rijeke koji predstavlja novi glazbeni pravac - Šah Math Rock. Nakon dugog niza godina sviranja u raznim bendovima, tri zaljubljenika u šah, egzotično voće i rock 'n' roll, Leo Marohnić na gitari, Vedran Medanić na basu i Ivan Polonijo na bubnjevima, udružili su snage i krenuli novim neistraženim putevima. Krajem prošle godine izdali su istoimeni album snimljen u studiju "GIS" pod okriljem Mateja Zeca, koji je popraćen i videospotom za singl "Jure" te "Tvrtko". Nakon brojnih koncerata krenuli su s radom na novim pjesmama još neimenovanog albuma, čije će ukazanje premijerno biti na INmusic festivalu.

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa