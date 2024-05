Nova domaća imena INmusic festivala #16

Orvel je zagrebački rock bend osnovan 2011. godine. Nakon objavljivanja prvog singlea 'Vodi me', etabliraju se kao jedan od zanimljivijih domaćih indie-rock/synthpop bendova. Svoj prvi album 'Dani' objavljuju 2015., a prate ga 'Div' (2019.) i njihov zadnji album iz 2022. godine, 'Priče o putovanjima i stajanju na mjestu'. Sami opisuju glazbu koju stvaraju: 'Orvel u hommageu 80-ima donosi plesnu, radiofoničnu pjesmu koja pršti energijom i grooveom i tjera na ples'.

Sleepyheads su četveročlani vinkovačko-vukovarski bend sa zagrebačkom adresom koji utjecaje crpi iz gitarske glazbe devedesetih i modernih strujanja nultih, desetih i dvadesetih. S dva sjajna albuma iza sebe, 'The Swirling Thoughts of...' iz 2015. i 'We're OK' iz 2022. godine, Sleepyheads su potvrdili svoj status na hrvatskoj indie sceni.

Zagrebački duo cura i dečko prepoznatljivi su po svojoj idiosinkratičnoj fuziji synth pop-a i neo ravea, noseći klupsku atmosferu u nova područja. Duo se sastoji od Vanese Petrac koja svojim glasom i semplovima vješto nadopunjuje glazbenu kulisu Ivana Marojevića. Njihova vizija je postati prepoznati kao electro duo koji predanim radom puni klupske prostore i razbija stereotipe.

Odlična domaća imena Orvel, Sleepyheads i cura i dečko pridružuju se već impresivnom glazbenom programu INmusic festivala #16, uz prethodno najavljene nastupe The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter, Lucy Kruger & The Lost Boys i brojnih drugih izvođača. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 109 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 109 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.