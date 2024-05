Pioniri progresivnog metala i dobitnici Grammy nagrade Dream Theater, stižu u Arenu Zagreb 29. listopada u sklopu velike svjetske turneje povodom 40. obljetnice rada! Bend će u Areni puna tri sata svirati Dream Theater klasike i omiljene pjesme obožavatelja iz svog bogatog kataloga. Europska dionica turneje posjetit će 23 grada, kreće 20. listopada i traje do 24. studenog, a Zagreb je jedini grad u regiji u kojem ovi legendarni metalci nastupaju. U prodaju su zbog velikog interesa puštene i dodatne ulaznice za kategoriju Front of Stage Early Entry s kojima obožavatelji mogu ući prije ostalih i doći tik ispred pozornice.

"40th Anniversary Tour 2024 - 2025." turneja obilježit će i povratak originalnog bubnjara benda Mikea Portonoya koji se bendu vratio nakon 13 godina odsustva. U Zagreb tako dolazi zlatna postava benda, koju uz Mikea Portonoya čine John Petrucci na gitari, James LaBrie na vokalima, John Myung na basu i Jordan Rudess na klavijaturama. Dream Theater u svom DTHQ studiju upravo priprema 16. studijski album i prvi s Portnoyem nakon "Black Clouds & Silver Linings" iz 2009. godine. Više informacija o nadolazećem izdanju bit će otkriveno u budućnosti.

"Ova turneja će biti nevjerojatno posebna za sve nas! Svaki će koncert zasigurno biti ispunjeno iščekivanjem i raznim emocijama. Jedva čekamo ponovno zajedno stati na pozornicu i započeti ovu povijesnu proslavu 40 godina sa svima ove jeseni. Ovo je tek početak, a u nadolazećim mjesecima ćemo imati još mnogo uzbudljivih vijesti o Dream Theateru," - objašnjava Dream Theater.

Pioniri progresivnog metala Dream Theater dijele jedinstvenu vezu s jednom od najstrastvenijih baza obožavatelja diljem svijeta, što dokazuju njihove tri nominacije za nagradu Grammy, osvajanje nagrade Grammy 2022. u kategoriji najbolje metal izvedbe za "The Alien" i 15 milijuna ploča prodanih diljem svijeta. Njihov drugi album "Images & Words" iz 1992. zaradio je zlatni certifikat i dospio na Rolling Stoneovu listu "100 najboljih metal albuma svih vremena". Guitar World smjestio je sljedeći album "Awake" na prvo mjesto liste "Superunknown: 50 legendarnih albuma koji su definirali 1994." Obožavatelji su izglasali album "Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory" iz 1999. za "broj jedan progresivnih rock albuma svih vremena" u anketi Rolling Stonea iz 2012., a Classic Rock ga je rangirao kao "15. najveći konceptualni album".

2009. "Black Clouds & Silver Linings" je stigao na 6. mjesto Billboardove Top 200 ljestvice, a Dream Theater je 2013. držao tri mjesta na Top 10 ljestvici. Uz tri platinasta i dva zlatna videospota, grupa je 2010. primljena u Long Island Music Hall of Fame. U 2019. bend je nastavio širiti svoju publiku kada je izdao "Distance Over Time" koji je dobio pohvale kritike i pobrao veliki komercijalni uspjeh. Na svom 15. cjelovečernjem i drugom studijskom izdanju za "A View From The Top Of The World", bend je nastavio postavljati izazove i pomicati svoje glazbene okvire - nešto što su radili više od 30 godina nastupajući zajedno. Bend je 2023. godine pokrenuo prvu turneju DREAMSONIC Tour - putujući progresivni glazbeni spektakl.

Ulaznice za ovaj metal spektakl se mogu kupiti putem Eventim sistema i na svim Eventim fizičkim prodajnim mjestima od petka, cijena ulaznice kreće se od 42 do 99 eura. Uz ulaznice za koncert koje se mogu kupiti putem Eventima, Dream Theater dodatno nudi i dvije vrste VIP paketa, zlatno i platinum, koji uključuju ovisno o paketu upoznavanje i fotografiranje s bendom, trzalice, postere, torbe i još puno toga, a paketi se mogu kupiti na ovom linku.