Nova 101 godina - 2019.!

"Nova 101 godina" u Tvornici kulture petu sezonu zaredom obilježit će doček Nove jednim od najvećih gradskih klupskih tuluma. Party koji je krenuo još 2013. protekle tri zime bio je rasprodan prije otvaranja vrata 31. prosinca.

Veliki pogon ponuditi će presjek hitova za uplesati se u još jednu godinu novih dobrih ili loših odluka. Glazbeni mashup uz selekciju najvećih hitova od 80-ih do danas ponovo će napuniti veliki plesni podij Tvornice. Mali pogon okupirati će pak najbolja plesna nekomercijalna glazba s naglaskom na gitare.

I ovaj put line up predvodi Indy, jedan od najboljih zagrebačkih DJ-a, rezident u Katranu, Centralu (Split), klubu Klub te čest gost na "Sutra je subota" i "RNB Confusion" partyjima, kojem će se pridružiti široka reprezentacija yem DJ-a.

Dobitnu kombinaciju nema smisla mijenjati, pa tako i ove zime organizacijske snage udružuju najbolji i novouređeni zagrebački klub - Tvornica kulture i najutjecajniji urbani radio - Radio 101 - te yem, event agencija koja iza sebe ima preko 250 koncerata, nekoliko festivala (Drito fest, Zagreb Beer Fest, Fibra fest) mnoštvo DJ programa u klubu Klub i silent partyja diljem Hrvatske i regije.

Ulaznice su u pretprodaji po promotivnoj cijeni od 40 kn, koja će vrijediti do 25. prosinca. Od 26. prosinca do zadnje minute 2017. godine cijena će iznositi 55 kn, a po ulasku u 2018. se penje na 70 kn.Službena prodajna mjesta su Tvornica Kulture (Ljudevita Posavskog 1), Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), sva prodajna mjesta Entria i na www.entrio.hr.