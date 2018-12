Jedinstvena LP novo pojačanje INmusic festivala #14

Nezaustavljiva američka kantautorica koja je osvojila svijet hitom "Lost On You" na krilima novog albuma stiže na INmusic festival #14!

Izvrsna LP pridružuje se legendarnim The Cure i Foalsima na pozornici najvećeg hrvatskog open air festivala čije se 14. izdanje održava od 24. do 26. lipnja sljedeće godine!

Laura Pergolizzi, poznatija kao LP, na INmusic festival #14 dolazi u sklopu ljetne turneje kojom će promovirati svoj upravo objavljen peti studijski album Heart To Mouth. Kako je sama istaknula, na svakom albumu pokušava biti što iskrenija, a uvijek sve karte stavlja na stol o kojoj god temi da se radilo. Poznata po moćnim live nastupima kojima obuzme publiku svojim ekspresivnim vokalom, zvižducima i zvukovima ukulelea po kojima je prepoznatljiva, LP stiže na jarunsku pozornicu u lipnju 2019. Ova sjajna kantautorica je srca publike osvojila pjesmama "Lost On You", "Muddy Waters" i "When We're High", a njezin najveći hit "Lost On You" dosad je premašio brojku od 500 milijuna streamova na digitalnim servisima. U samo godinu dana njezini singlovi ostvarili su preko 280 milijuna pregleda na YouTubeu, uz odlične kritike časopisa poput Billboarda, V Magazinea, Interviewa i brojnih drugih. LP je u bogatoj karijeri surađivala s nizom glazbenika, između ostalog pišući i pjesme za Rihannu, Cher i Christinu Aguileru. Dosad je nastupila na najvećim svjetskim festivalima poput Coachelle, Osheaga festivala i Mad Cool festivala, a u sklopu najavljene turneje nastupit će na odabranim festivalima među kojima je i INmusic festival #14. Album Heart To Mouth iskreno otkriva što LP misli o ljubavi, žudnji, strahu, nesigurnosti i žaljenju, a sve je pretočila u lepezu pjesama jedinstvenima njezinom šarmu i zvuku.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Od 2. siječnja 2019. godine trodnevne ulaznice za INmusic festival #14 po cijeni od 499 kn bit će moguće uplatiti i u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.