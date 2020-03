Noise eksplozija u srijedu uz Tus Nua & From Another Mother

Kakav će ovo biti rock show! Vladarice domaćeg noisea Tús Nua i prinčevi epileptičnih jednadžbi From Another Mother. Oh, brother! Vidimo se u Vintage Industrialu u srijedu 11. ožujka.

Zagrebački trio From Another Mother kroz osam godina svog djelovanja stekao je notoran status svojim frenetičnim nastupima koji donose ono najbolje od rock'n'roll energije koja se doslovno kotrlja i tutnji pozornicama na kojima se pojave. Kreativan kaos ova trojka ne zadržava samo za nastupe uživo već ga nastoji kanalizirati kroz studijska izdanja sa posljednjim prošlogodišnjim albumom ATATOA'.

'Novi album (ponovno čudnog imena) "Atatoa" ponavlja sve što smo od njih već i navikli. Svoju kreativu su pretvorili u novih osam kaotičnih pjesama te su njoj nadodali jednu staru "Baited" s najavnog EP-a "Bratebra" izdanog 2015. Da bi s ovim albumom moglo krenuti na bolje, posebno u inozemstvu, pokazuje činjenica da će ovaj album biti izdan za njemački label Kapitaen Platte.', by muzika.hr

Tús Nua su ime koje je odjeknulo posljednjih godina na hrvatskoj alternativnoj sceni, ali i van granica ove zemaljske parcele. Pa ih tako svako toliko možete čuti na cooltnom KEXP-u iz Seattlea.

Prije dvije godine objavile su album prvijenac Horizons koji je dobio samo kritika hvale, a prošle godine su lansirale singlove 'Palindrome' i 'Ride' kao najavu novog albuma.



2020. godina je za ovaj bend počela jako dobro jer su u sklopu North by Northwest europske turneje, nastupile kao jedini hrvatski bend na najvećem europskom showcase festivalu ESNS, koji svake godine privuče 40-ak tisuća posjetitelja, a ujedno je bio i odskočna daska za bendove poput The XX, The Editors, Years & Years...

Ulaznice za koncertu u Vintageu iznose 70 kn u pretprodaji, odnosno 90 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Grif & VIB (Savska 160) te online putem Entrio sustava: www.entrio.hr/event/tus-nua-from-another-mother--7588