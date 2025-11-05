Noć vatre i sjećanja - od Barutne urote do digitalne revolucije

Svake godine 5. studenoga u Ujedinjenom Kraljevstvu nebo obasjaju vatrometi, a ulice se ispune mirisom dima i glasnim slavljenjem. Riječ je o Noći Guya Fawkesa (Guy Fawkes Night), koja podsjeća na neuspjeli pokušaj rušenja engleske vlade 1605. godine. No, ovaj datum danas ima i drugo značenje - postao je simbol otpora, slobode govora i borbe protiv moći, osobito u digitalnom dobu.

Povijesna priča o Guyu Fawkesu

Guy Fawkes bio je engleski vojnik i katolik koji je s grupom urotnika planirao Barutnu urotu. Cilj im je bio srušiti kralja Jakova I. i protestantsku vlast u Engleskoj tako da 5. studenoga 1605. godine dignu u zrak Zgradu parlamenta. U podrumu su sakrili 36 bačvi baruta, ali je zavjera otkrivena prije nego što je provedena. Fawkes je uhićen pored eksploziva, mučen i pogubljen.

Kraljevstvo je proslavilo njegov neuspjeh, a uskoro je 5. studenoga postao dan zahvalnosti - obilježavan velikim krijesovima i lutkama Guya Fawkesa koje se spaljuju u znak pobjede nad izdajom.

Od buntovnika do simbola slobode

Iako je u početku smatran izdajnikom, tijekom stoljeća Guy Fawkes postao je simbol otpora protiv tiranije. Taj se simbolizam snažno vratio u modernu kulturu zahvaljujući stripu i filmu „V for Vendetta", u kojem maskirani junak koristi lik Guya Fawkesa kao znak borbe protiv totalitarne vlasti.

Maska s prepoznatljivim brkovima i osmijehom ubrzo je postala globalni simbol prosvjeda - osobito kroz pokret Anonymous.

Anonymous i 5. studenoga

Anonymous je međunarodna mreža hakera i aktivista koja se bori protiv cenzure, korupcije i zloupotrebe moći. Članovi ne otkrivaju identitet, a njihovo lice skriva upravo maska Guya Fawkesa. Ovaj je vizual postao simbol anonimnosti, otpora i zajedničke borbe protiv nepravde.

Svake godine, osobito 5. studenoga, Anonymous često objavljuje poruke ili pokreće digitalne akcije podsjećajući svijet na borbu za slobodu interneta i transparentnost vlasti.

Njihov poznati slogan - "Remember, remember, the fifth of November..." podsjeća da povijest nije samo stvar prošlosti, već i upozorenje za budućnost.

Od povijesnog atentata do suvremenih cyber-prosvjeda, 5. studenoga ostaje dan s dvojakim značenjem. U Britaniji se slavi spašavanje kralja, a širom svijeta obilježava se duh pobune i slobode. Maska Guya Fawkesa, nekoć lice izdaje, danas je postala lice globalnog otpora - podsjetnik da i u 21. stoljeću iskre promjene mogu zapaliti cijeli svijet.