Nikad jači program Sea Dance festivala

Uzbudljiva festivalska avantura stiže na šestom Sea Dance festivalu, koji će biti održan od petka, 30. kolovoza do nedjelje, 1. rujna u predivnoj tirkiznoj uvali, na plaži Buljarica kod Budve. Na jednom mjestu okupit će se neki od najvećih muzičkih umjetnika koji suvereno vladaju svjetskom scenom, a čiji globalni hitovi broje milijarde YouTube pregleda!

David Guetta - 1. rujna

Program najjačeg Sea Dancea do sada predvodi najuspješniji glazbeni producent 21. stoljeća i tvorac najpoznatijih hitova David Guetta. Muzički Golijat na biser Jadrana donosi atmosferu najvećih svjetskih partyja i cijeli popis hitova koji su mu donijeli prodanih 50 milijuna albuma i singlova, dva Grammyja, te priznanja koja dodjeljuju Billboard, MTV, DJ Mag i brojni drugi.

Robin Schulz - 31. kolovoza

Za groznicu subotnje večeri na Sea Dance festivalu zadužen je najnagrađivaniji njemački producent i DJ Robin Schulz koji je mega hitovima poput "Prayer in C", "Sun Goes Down", "Sugar" i brojnim drugim zarobio srca glazbenih ljubitelja širom svijeta.

Sven Vath - 30. kolovoza

Otac globalnog techno pokreta i trostruki dobitnik nagrade za najboljeg svjetskog DJ-a predvodi imena nadaleko čuvene Dance Arene, najspektakularnije pozornice EXIT festivala. Papa Sven na glavnu scenu pored mora donosi hitove koji su ga učinili simbolom europskog dance zvuka još ranih devedesetih, ali i najnovija izdanja jedne od najvećih izdavačkih kuća u povijesti "Cocoon".

Richie Hawtin - 30. kolovoza

Istinska techno ikona i revolucionar Richie Hawtin premijerno će na crnogorskoj obali zavrtjeti jedan od vanvremenskih setova koji su mu osigurali status jednog od najvećih elektronskih umjetnika svih vremena.

Disciples - 1. rujna

Najtraženiji britanski dance trio Disciples na veliko finale ljetnje sezone donosi pjesme koje se posljednjih nekoliko godina doslovno ne skidaju sa svjetskih radio stanica, a njihov najveći hit "How Deep Is Your Love" s pravom se smatra jednom od pjesama koje su obilježile desetljeće na izmaku.

Ofenbach - 31. kolovoza

Francuski hit dua Ofenbach zagrijat će publiku iz preko 30 zemalja visokoenergetskim setom koji mediji uspoređuju a doživljajem pravog stadionskog rock koncerta! Genijalci, koji se ne libe u svoje remikseve ubacit AC/DC, Red Hot Chili Pepperse, Nirvanu i Daft Punk sigurno će napraviti pravu festivalsku euforiju.

Recondite - 1. rujna

Program besane pozornice na plaži No Sleep Sea Dance predvodi famozni njemački producent Recondite, čiji su nastupi uživo iskustvo za sva čula, a njegov bogat glazbeni opus čini ga jednim od najtraženijih izvođača na svjetskoj sceni.

Helena Hauff - 31. kolovoza

Liderica njemačke elektronske scene Helena Hauff priprema furiozan DJ set za premijerni nastup na kultnoj No Sleep bini i ponovo će dokazati zašto vrijedi za snažni, neogotički imperativ u techno muzici.

Tijana T - 1. rujna

Miljenica domaće i svjetske publike zadužena je za sjajne paertyje u nekim od najprestižnijih svjetskih klubova, a ovog ljeta stiže u Buljaricu da impresivnim trakama zaljulja podij tik uz valove.

Marko Nastić - 31. kolovoza

Veliki doajen regionalne techno scene Marko Nastić u svom prepoznatljivom stilu zavrtjet će jedan od njegovih najboljih setova koji su mu omogućili da obilazi planetu i postane rezident velikih festivala, poput EXITa.

Darko Rundek - 31. kolovoza

Jedan od najutjecajnijih stvaratelja ex-Yu scene i nekadašnji frontman kultne grupe Haustor, Darko Rundek, stiže sa svojim sastavom Ekipa na glavnu pozornicu Sea Dance festivala!

Senidah - 30. kolovoza

Nastup na ovogodišnjem Sea Dance festivalu potvrdila je i Senidah, balkanska muzička senzacija, vlasnica megahita "Slađana", koji broji gotovo 40 milijuna YouTube pregleda što ovu pjesmu izdvaja u red najpopularnijih na Balkanu ikad!

TDI stage

Party na Jadranu i ove godine priprema TDI stage. Ova pozornica na jednom mjestu okupit će najzanimljivije domaće i regionalne DJ zvijezde među kojima su Mark Funk, Danny Cruz, Oysha, Mirko & Meex, Divolly & Markward, Wreckage, Leo Fragogiannis, Rosske, Mario Eddie, Mr Mips i Davor Billyc.

Jedinstveno kamp iskustvo

Plaža Buljarica, dugačka više od 2km i smještena na svega pola sata vožnje od budvanskog Starog grada, predstavlja istinski biser netaknute prirode jadranske obale. Pješčana i šljunkovita obala obgrljena je pojasom borove i listopadne guste šume i tri stotine godina starim maslinjakom, što čini ovu crnogorsku plažu pravom zelenom oazom i savršenom lokacijom za kampiranje. Cijena ulaznice za neponovljivo kamp iskustvo tijekom festivalskih dana košta od 25 eura.

Ulaznice

Ogroman interes vlada iz cijelog svijeta za ovogodišnje izdanje najvećeg crnogorskog festivala. Paket ulaznica za sva tri festivalska dana iznosi 285 kn, a u ponudi su jednodnevne ulaznice po cijeni od 140 kn za petak ili subotu te 165 kn za nedjelju, Kupiti se mogu u sistemima Entrio I Ticket Shop.

Sve informacije programu, ulaznicama, smještaju i turističkim paketima nalaze se na stranici www.seadancefestival.me