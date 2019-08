Debeli precjednik 25. listopada u Vintage Industrialu

Dugovječna hardcore/punk rock institucija Debeli precjednik nastupit će 25. listopada u Vintage Industrialu. Prije osječkih znalaca publiku će razveseliti (i šokirati) zagrebački horor punk bend Saucesce.

Debeli precjednik nastaje davne 1993. kao prijekopotreban ispušni ventil za sve frustracije i nepravde koje su sami proživljavali. Od tada do danas angažiranim i osobnim tekstovima uvijek su promicali toleranciju, a kroz besprijekorne live nastupe pune pozitivne energije komunicirali svoju ideju punka, kako sami kažu, s puno prijateljstva i srca. Tekstualno djeluju dvojezično, na hrvatskom i engleskom, što im je svakako otvorilo i mnoga vrata izvan granice. Iza sebe imaju odrađeno više stotina koncerata, nekoliko europskih turneja, a svirali su i s punk velikanima kao što su NOFX, SNFU, Jello Biafra and GSOM, Lagwagon i drugima.

Diskografija im broji nekoliko EP-eva i albume „Rat (Her) Burnt His Record" (1998.), „Fist From East", (2003.) „Through The Eyes Of The Innocent" (2006.), „Bruto Slavo / VBK" (2012.), a posljednje izdanje „Godina majmuna" (2016.) izlazi im na split ploči s punk srodnicima Mašinkom. S tog albuma izašao je i videospot za singl „Subotom kićo, nedjeljom slabinac" sniman po DIY principu.

Debeli precjednik - Subotom kićo, nedjeljom slabinac

Za svoj veliki hit i singalong himnu „Farmersko srce" odbili su prodati prava za korištenje jednoj emisiji tijekom Europskog nogometnog prvenstva na nacionalnoj televiziji čime su jasno pokazali dosljednost u svom doživljaju punka kao iskrenog i emotivnog utočišta u svijetu podređenom novcu. Trenutno su u procesu stvaranja novog albuma te na zagrebačkom koncertu uz presjek karijere od samih početaka planiraju izvesti i nekoliko najnovijih pjesama.

Kao support Debelima nastupit će zagrebački bend Saucesce sastavljen od članova Mašinka, Frakture mozga i Pičke vrište. Njihove vesele melodije kombinirane s tekstovima inspiriranim morbidnim događajima svrstavaju ih u kategoriju horor punka i psychobillya. Album „Počivali u miru" izdali su 2016., a trenutno aktivno rade albumu nasljedniku koji će nositi ime „Idite u miru".

Saucesce - Krv

Ulaznice

U pretprodaji po cijeni od 45kn, a dan koncerta 60kn.

Prodajna mjesta ulaznica:

- Dirty Old Shop (Tratinska 18)

- Vintage Industrial / Grif (Savska 160)

- Entrio.hr - http://bit.ly/subotomkico_nedjeljomslabinac



FB event: facebook.com/events/383915672322622/

Koncert organizira Dostava Zvuka.