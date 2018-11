Nijemci više ne vole SAD

Nijemci imaju mnogo razloga da budu zahvalni Sjedinjenim Državama: Marshallov plan, povezivanje sa Zapadom, podrška za ponovno ujedinjenje i još mnogo toga. Ali na to povijesno prijateljstvo nadvila se tamna sjenka: predsjednik SAD-a Donald Trump navodi Nijemce na promjenu njihovih vanjskopolitičkih prioriteta.

Prema istraživanju zaklade Körber, oni doduše SAD još uvijek smatraju drugim najvažnijim partnerom, odmah poslije Francuske, međutim, trenutno to tako vidi samo 35 posto Nijemaca. Prije godinu dana to je mišljenje zastupalo 43 posto ispitanika. Politika SAD-a sve više brine Nijemce: 28 posto vidi transatlantske odnose kao najveći vanjskopolitički izazov (2017:19 posto). No ono što Nijemce više brine od odnosa sa SAD-om su izbjeglice i migracije, politička tema koja se nalazi na vrhu te liste.

Većina hoće povećanje izdataka za oružje

73 posto Nijemaca ocjenjuje bilateralne odnose sa SAD-om kao prilično loše ili veoma loše. To je također snažan porast u odnosu na prethodnu godinu (56 posto). Nasuprot tome, čak 70 posto Amerikanaca smatra da je odnos s Njemačkom prilično dobar ili vrlo dobar. Očigledno da oni više cijene politiku kancelarke Angele Merkel nego što to čini njihov predsjednik koji se prije svega ljuti na njemačku vladu što ne ulaže dovoljno novca u obranu.

Iznenađujuće je da po ovom pitanju mnogi Nijemci Trumpu daju za pravo: impresivnih 43 posto su za povećanje izdataka za obranu (2017: 32 posto), 40 posto želi da izdvajanja ostanu ista (2017: 51 posto) i 14 posto želi smanjenje tih izdataka.

Europa također brine Nijemce

Ali čak i u neposrednoj blizini Nijemci vide malo razloga za zadovoljstvo. Čini se da rastući populizam i nacionalizam, kao i Brexit, sve više kvare mišljenje o Europskoj uniji. Na primjer, 63 posto Nijemaca smatra da je EU na pogrešnom putu, a samo 32 posto misli da je razvoj pozitivan. 77 posto smatra da je kohezija među članicama EU-a oslabljena.

Nijemci su također strogi prema nacijama koji smatraju odgovornima za takvo stanje: čak dvije trećine ispitanika smatra da Britanci ne bi trebali dobiti posebna prava nakon izlaska iz EU-a. Samo 31 posto je za povlašteno partnerstvo Velike Britanije s Unijom.

Da je po Nijemcima, Mađarska i Poljska bi trebale biti kažnjene zbog nepoštivanja europskog sustava vrijednosti: 74 posto Nijemaca smatra da bi se Njemačka trebala založiti za sankcije prema tim zemljama, kao što je smanjenje subvencija EU-a.

Zaklada Körber je istraživački centar za vanjsku politiku sa sjedištem u Hamburgu i uredom u Berlinu, raspolaže kapitalom od 526 milijuna eura od čega godišnje na raspolaganju ima oko 19 milijuna eura za svoje aktivnosti. Osnovao ju je 1959. poduzetnik Kurt A. Körber.