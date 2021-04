Nije sve u klitorisu ;)

Seks je zeznuta priča, a pogotovo kad su žene u pitanju - stručnjaci nam već desetljećima govore o klitorisu kao o jednim pravom putu do sigurnog orgazma i ženskog zadovoljstva, no izgleda da to baš i nije tako...

Naime, takav stav je pogrešan, da je iz tog razloga svim muškarcima koji žele zadovoljiti svoje partnerice savjetovano da se najprije dobro upoznaju s njime - gdje se nalazi, kako funkcionira i što sve voli, a što ne.

Vaginalni orgazam je svih tih godina odbačen sa strane kao nešto mitsko i nešto što se događa toliko malom broju žena da gotovo nije vrijedan spomena.

Jedno američko istraživanje moglo bi drastično promijeniti način na koji gledamo na to. Naime, pokazalo se kako žene ne samo da itekako mogu postići orgazam isključivo snošajem, već se takav klimaks značajno razlikuje od onog nastalog stimulacijom klitorisa.

Znanstvenici su došli do još nekoliko zanimljivih zaključaka:

• Pokazalo se kako žene mogu postići orgazam stimulacijom još nekolicine erogenih zona, a neke su sposobne to vrhunca doći isključivo „razmišljanjem" o tome

• Mitska G-točka itekako postoji, a znanstvenici smatraju da joj je primarna evolucijska funkcija olakšavanje bolova tijekom poroda

• Sposobnost da žena postigne vaginalni orgazam usko je povezana s fizičkim i mentalnim zdravljem, gdje zdravije žene lakše postižu orgazam bez klitoralne stimulacije

Znanstvenici smatraju ove rezultate iznimno zanimljivima, iako priznaju da su tek na početku stvarnog otkrivanja jedne od najvećih misterija kad je ljudski organizam u pitanju. Ipak, upozoravaju kako to nipošto nije razlog da se orgazam pretvori u nešto što opterećuje odnos.

„Žena prije svega mora razumjeti nekoliko kljućnih stvari - tko je, kako funkcionira njezino tijelo i koje su njegove mogućnosti. Sve ostale stvari su manje važne. Fokusirate li se na bjesomučnu potragu za G-točkom i dopustite da vas opterećuje, nema bržeg puta u vrlo nezadovoljavajuć seksualni život", zaključuju znanstvenici.