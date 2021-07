Nick Mason's Saucerful of Secrets sljedeće godine u Zagrebu

Legendarni Nick Mason, osnivač, autor, bubnjar i najdugovječniji član velikih Pink Floyda sa supergrupom Nick Manson's Saucerful of Secrets na svjetske pozornice vraća revolucionarni zvuk ranih albuma Pink Floyda, benda koji je promijenio tijek glazbene povijesti - posebno glazbeno putovanje u sklopu odgođene turneje održati će se u paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma 31. svibnja 2022. godine!

Stvorivši jedinstven i neponovljiv zvuk Pink Floyda koji se najčešće opisuje kao art rock ili progressive rock, Nick Mason je s kolegama iz benda, Roger Watersom, David Gilmourom, Richard Wrightom i Syd Barrettom postao glazbeni besmrtnik i jedan od najznačajnijih glazbenika 20. stoljeća. Utjecaj Pink Floyda je ogroman, a neka od najvećih imena inspirirana Pink Floydima su David Bowie, U2, Queen, Radiohead, Kraftwerk, Tool, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins itd. Nakon što je 2016. kurirao hvaljeni box set The Early Years 1965-1972 posvećen ranim psihodeličnim radovima kultnog benda, Nick Mason odlučio se za punokrvni povratak na scenu nakon povijesnog nastupa u sklopu humanitarnog Live 8 koncerta koji je 2005. godine posljednji put okupio sve živuće članove Pink Floyda. Za razliku od bendovskih kolega Davida Gilmoura i Rogera Watersa čije se ekstenzivne turneje fokusiraju na kasnije radove Pink Floyda, njihove solo radove te izabrane klasike iz rane faze Pink Floyda, Nick Mason's Saucerful of Secrets vraća se najinovativnijoj fazi Pink Floyda te donosi koncertnu interpretaciju albuma od The Piper at the Gates of Dawn do Obscured by Clouds izvodeći isključivo pjesme Pink Floyda. Obzirom da se radi o presjeku od sedam albuma Pink Floyda od ukupno 15 studijskih izdanja, Nick Mason publici nudi najekstenzivnije koncertno iskustvo jednog od najznačajnijih i najvećih rock bandova svih vremena. Riječima samog Nick Masona, Saucerful of Secrets njegovo je vraćanje omiljenim pjesmama na koje je ponosan. U novom projektu, u želji da „uhvati duh vremena", Nick Mason okuplja vrhunske glazbenike u supergrupu, kao što su Gary Kemp (Spandau Ballet), Guy Pratt (basist Pink Floyda nakon Watersa), Lee Harris (Ian Dury & the Blockheads) i Dom Beken (The Orb, Transit Kings) koji autentično i vitalno reinterpretiraju najizazovnije, najproduktivnije i najinventivnije godine Pink Floyda. Publiku očekuju vrhunske izvedbe klasika koji su trajno obilježili suvremenu povijest glazbe - "A Saucerful of Secrets", "One of These Days", "Astronomy Domine", "Let There Be More Light", "Green Is the Colour", "Set the Controls for the Heart of the Sun", "Lucifer Sam", "Arnold Layne", "Bike", "Fearless", i dr. Nakon ekskluzivna četiri nastupa u Londonu u svibnju 2018. godine, uslijedila je, odmah po objavi rasprodana, europska i sjevernoamerička turneja koja je zvuk ranih Pink Floyda dovela na neke od najprestižnijih pozornica u svijetu - od slavljeničkog koncerta u londonskom Roundhouseu, pariške Olympije, filadelfijske Metropolitan Opera House, antičkih amfiteatara u Lyonu i sicilijanskoj Taormini, sve do najavljenih nastupa u berlinskom Tempodromu i londonskom Royal Albert Hallu odgođenih za proljeće 2022. Financial Times najbolje je sažeo što Nick Mason's Saucerful of Secrets uživo jest - „...posve izvanredan i radostan koncert, i podsjetnik na to koliko su poseban i briljantan bend Pink Floyd bili...ako imate imalo interesa za Pink Floyd, ne smijete propustiti ovaj koncert..."

U sklopu odgođene ekstenzivne europske turneje u 2022. godini, uz nastupe na nekim od najprestižnijih europskih pozornica, Nick Mason's Saucerful of Secrets u organizaciji INmusic festivala dolazi i u Zagreb 31. svibnja 2022. godine. Na jedinstvenom koncertu u paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma hrvatska publika imati će prilike čuti rijetko izvođene klasike Pink Floyda i zakoračiti u glazbenu eru, ovjekovječenu kultnim koncertnim filmom "Pink Floyd: Live at Pompeii", koja je oblikovala i usmjerila čitave generacije glazbenika i publike.

Ulaznice za koncert Nick Mason's Saucerful of Secrets dostupne su putem službenog INmusic festivalskog webshopa te u Dirty Old Shopu (Tratinska 18). Svi vlasnici prethodno kupljenih ulaznica za INmusic festival #15 mogu ostvariti 10% popusta na ulaznicu za koncert Nick Mason's Saucerful of Secrets putem e-mail zahtjeva na tickets@inmusicfestival.com do isteka zaliha.