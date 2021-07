Mađarska etno-psihodelija u Močvari: Meszecsinka

Jedna od najboljih mađarskih world music grupa, Meszecsinka, vraća se u Močvaru nakon 9 godina. U međuvremenu je ova grupa snimila tri jako hvaljena albuma, odsvirala nekoliko stotina koncerata diljem svijeta, a u Zagreb dolaze u sklopu njihove ljetne europske turneje.

Meszecsinka je osnovana 2009. godine od strane Emila Biljarszkog (gitara, klavijature) i Annamari Oláh (vokal, saz) čiji je božanstveni glas i zaštitni znak benda. Kasnije su im se priključili drugi glazbenici, a trenutno, uz ovaj dvojac, s njima sviraju Ferenc Somogyi (bass) i Dávid Krolikowski (udaraljke). Od svojih početaka razvijaju glazbeni stil naslonjen na tradicijsku glazbu, ali ona je uzeta samo kao temelj na koji su naslonjeni psihodelični, ali pomalo i eksperimentalni zvuci. Meszecsinka su de facto ono što world music kao pojam definira - tradicija i moderni pristup kao nevjerojatni miks koji donosi potpuni novi sound. Zanimljivo je da je Meszecsinka tijekom svoje karijere snimila pjesme na čak sedam jezika - mađarskom, romskom, bugarskom, finskom, engleskom, arapskom i španjolskom!

Prvi, istoimeni, album Meszecsinka je objavila 2012., a godinu nakon toga su već snimili live album koji ih je predstavio u svojem punom svjetlu. Uslijedio je "Kinyílok", a pažnju svjetske javnosti su dobili s albumom "Álomban Ébren = Awake In A Dream". Taj album je bio prisutan i na najvažnijoj svjetskoj world music listi - World Music Charts Europe, a isto vrijedi i za posljednji album "Állj bele a mélybe" iz 2019. godine koji je donio novi iskorak u psihodelični svijet. Annamari Oláh je na tom albumu donijela i nove vokalne akrobacije pa se okušala i u sibirskoj tehnici pjevanja. Meszecsinka je nakon toga dobila pozive na najveće svjetske festivale, a sada nastavlja svoj put na europskim pozornicama, uključujući i Močvaru.

I za kraj ostavljamo sjajan opis Meszecsinke koju je dao ugledni Songlines:

"...wild and messy, like the soundtrack to the rave at the end of the universe... an East-European Kate Bush or Cocteau Twins... trance-like atmospheres that recall the likes of The Orb and Ozric Tentacles, with the band conjuring up huge waves of rushing sound."