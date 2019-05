„Nestali na nebu“ – za sve one kojima nije bilo dosta trilera

Sve je veći broj kvalitetnih trilera koje možemo pročitati. Bez pogovora, većina njih su izvrsne knjige i čitatelji bi trebali zaroniti u svaku od tih priča. Ali jedna nam je knjiga posebno zapela za oko. Naime, radi se o drugom djelu serijala koji prati junakinju Theu Paris. Spisateljica K.J. Howe se uistinu nije šalila kada je sklapala karakter tok zanimljivog lika. Thea Paris. Žene će uistinu biti začarane. To je agentica snažnog karaktera koja svoj posao obavlja izvrsno, a to smo imali priliku vidjeti već i u prvom djelu serijala pod naslovom „Pregovaračica", međutim, ovaj drugi dio ima nešto potpuno drugačije u sebi. Pun je intrige, akcije, krvi, prevare i hrabrosti. Howe je zaista znala što radi i što želi postići kod čitatelja.

Kroz cijeli roman možemo uočiti da se tu ne radi samo o bujnoj mašti jedne žene od intelekta, nego je riječ o ogromnom opsegu informacija koje su u konačnici uobličene u iznimno interesantno djelo za široke mase. Spajanjem političkih pitanja poput rasizma, rata i klasne podjele s kreativnošću visoke kvalitete dobivamo taj famozni drugi dio serijala pod naslovom „Nestali na nebu". Ono što je najbolje jest činjenica da svaki od ta dva djela može stajati kao samostalno štivo među kojima se može povući paralela, a da se „Nestali na nebu" treba ekranizirati nije niti upitno. Molim vas, napravite film.

A evo i malog uvida u priču (p.s. Nećemo previše odati):

Thea Paris ima bitnu misiju; mora dvoje dječaka (koji poznaju samo rat) sigurno odvesti u London ne bi li ih spojila s novom obitelji koja ih je usvojila. Sve je u najboljem redu do trenutka kad Paris shvati da se nalaze u otetom zrakoplovu. Tada misija poprima potpuno drugačiji oblik. Osim što dječaci moraju stići do Londona, svi ostali putnici u zrakoplovu moraju biti oslobođeni. Uz svoje vješte sposobnosti pregovaranja Paris uspijeva osloboditi putnike, ali od nje se traži nešto neobično zauzvrat. Što se krije iza tog zahtjeva? To možete saznati u novom trileru „Nestali na nebu" od K.J. Rowe.