Neobičnost otmjenog motiva cvijeća u vazi Ivane Jovanović Trostmann

Akademska slikarica Ivana Jovanović Trostmann iz Dubrovnika vrlo je aktivna u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti, kontinuirano slika u atelijeru, često izlaže ili organizira izložbe, neprekidno istražujući privlačnost i izazovnost motiva ali i adekvatne mogućnosti pojedinih tehnika.

Od sakralnih motiva, preko krajobraza i mrtvih priroda slikarica nadograđuje već sada impresivno djelo s brojnim ciklusima u ulju i akrilu.

Jedan od njezinih češćih motiva jest i motiv vaze sa cvijećem, koje je još uvijek lijepo i zanosno, još mirisno, sa strane, u kutu sobe.

Atmosfera s tim finim motivom uvijek je tiha, mirna, bez zvukova, posvemašnja tišina, gotovo se može čuti dodir latice cvijeta s policom.

Ako se pozornije zagledamo svaki ovakav motiv, vaza sa cvijećem nosi u sebe, sasvim vidljivu dozu tajanstvenosti. Nešto misteriozno lebdi oko cvijeća, oko vaze od keramike ili stakla.

Tko je donio cvijeće ?

Je li to ona vaza koja je davno preživjela putovanje preko sedam mora i čitava stigla u Grad?

I boja cijeta je pomalo uznemirujuća.

Promatramo i vazu i cvijeće i ne nalazimo odgovor.

U iduća dva dana dosjetili smo se nečega, možda važnog i brzo koraknuli prema polici s vazom u posjetu majci.

No, vaza je bila prazna, gola i sama.

Zašutjeli smo. Sve prolazi.

Baš je bilo lijepo cvijeće.

Ciklus rafiniranih motiva sa cvijećem u vazi Ivane Jovanović Trostmann vrhunski je likovni opus, delikatan i snažan.