Retrospektiva Oblak u glavi Antuna Borisa Švaljeka u Mostaru

30. siječnja otvorena je retrospektiva hrvatskog likovnog umjetnika Antuna Borisa Švaljeka (1951-2023) Oblak u glavi, u Muzeju moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, realizirana u suradnji s Gradskim muzejom Varaždin, Narodnim muzejom Zadar i HDLU.

Na retrospektivi je prezentirano više od 150 djela (radovi od kasnih 60-ih do posljednjih pred samu Švaljekovu smrt) - slike, skulpture, grafike, crteži.

„Retrospektivna izložba „Oblak u glavi", posvećenu jednom od najoriginalnijih hrvatskih umjetnika druge polovice 20. stoljeća - Antunu Borisu Švaljeku. Izložba, koja je prethodno bila predstavljena u Gradskom muzeju Varaždin, nakon Mostara bit će predstavljena u Zadru i Zagrebu, čime se dodatno potvrđuje njezina nacionalna relevantnost."

Autor izložbenog koncepta je ugledni likovni i književni kritičar Milan Bešlić, dok je kustos mostarske izložbe Toni Barać.

Izložba je otvorena do 27.3. 2026.