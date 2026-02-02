Ciklus Trubaduri Ante Barišića

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Ante Barišić stekao je glas kreatora koji unosi žestoke novine u umjetnost. Služeći se vješto i kontinuirano digitalnom tehnikom kreirao je cijeli niz ciklusa, posvećenih različitim motivima. Svi su oni iznimno zanimljivi i izazovni.

Novi ciklus Trubaduri, osobito je vezan za Dubrovnik.

- Novi ciklus "Trubaduri" duboko je ukorijenjen u duh Dubrovnika, grada koji je stoljećima bio raskrižje kulture, ideja i umjetničkih strujanja. Dubrovnik za mene nije samo geografski prostor, već simbol otvorenosti, dijaloga i kreativne slobode. U ovom ciklusu pokušavam oživjeti arhetip trubadura kao nositelja univerzalnih poruka - ljubavi, mudrosti i otpora prolaznosti - i smjestiti ga u suvremeni, digitalni kontekst. Time Dubrovnik postaje ne samo kulisa, već i aktivni sudionik u stvaranju novog vizualnog narativa.

Ciklus je realiziran u stilu geometrijskog kubizma.

- Odabir geometrijskog kubizma nije slučajan - taj stil omogućuje mi da razložim stvarnost na osnovne oblike i boje, stvarajući vizualni jezik koji je istovremeno apstraktan i prepoznatljiv. Geometrijski kubizam u digitalnom mediju otvara nove mogućnosti za eksperimentiranje s prostorom, svjetlom i teksturom, čime se tradicionalna slikarska disciplina transformira u suvremeni vizualni kod. Ovim pristupom želim pokazati da digitalna umjetnost nije samo tehnička inovacija, već i filozofski iskorak prema novim oblicima percepcije.

Ciklus je posvećen izmišljenim umjetničkim djelima.

- Ciklus "Trubaduri" svojevrsna je oda izmišljenim umjetničkim djelima - onima koji nikada nisu postojali, ali su mogli postojati u nekoj paralelnoj povijesti Dubrovnika. Kroz digitalnu imaginaciju stvaram slike koje su istovremeno hommage prošlosti i viziji budućnosti. Ovaj pristup oslobađa me povijesnih okvira i omogućuje mi da istražujem granice između stvarnog i mogućeg, između dokumenta i mita.

Inspiracija za novi ciklus bili su suvremeni Dubrovački trubaduri.

- Inspiraciju sam pronašao u suvremenim dubrovačkim trubadurima - umjetnicima, glazbenicima i pjesnicima koji i danas, svatko na svoj način, nastavljaju tradiciju slobodnog izražavanja i kreativnog otpora. Njihova energija, hrabrost i autentičnost potaknule su me da reinterpretiram trubadurski arhetip kroz prizmu digitalnog doba, stvarajući najviše između prošlosti i sadašnjosti.

Cijeli se ciklus doima kao paralelni svijet.

- Ciklus je zamišljen kao paralelni svijet - prostor u kojem se povijest, s kojom se i osobna imaginacija isprepliće u novoj vizualnoj stvarnosti. Kroz digitalne slike otvaram vrata u univerzum gdje su trubaduri i dalje živi, gdje boje i oblici komuniciraju izvan granica jezika, gledatelj postaje sudionikom u procesu otkrivanja skrivenih značenja.

Ciklus je prepun simbolike.

- Simbolika je temeljni sloj ovog ciklusa. Svaki oblik, boja i kompozicijski odnos nosi višestruka značenja - od univerzalnih simbola slobode, ljubavi i transformacije, do suptilnih referenci na dubrovačku povijest i mediteranski krajolik. Digitalni medij omogućuje mi da slojevito gradim slike, ostavljajući prostor za interpretaciju i dijalog s gledateljem.

Uvijek pitam, što ima još novo u atelijeru?

- U atelijeru uvijek vlada kreativni nemir. Trenutno istražujem mogućnosti proširene stvarnosti (AR) i interaktivnih digitalnih instalacija, s ciljem da publika ne bude samo promatrač, već i aktivni sudionik umjetničkog djela. Paralelno radim na novim ciklusima koji tematiziraju odnos između identiteta, tehnologije i suvremenog društva, nastojeći proširiti granice onoga što digitalna umjetnost može biti.