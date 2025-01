Nemojte preskakati doručak, stvarno nije zdravo za vas

Preskakanje doručka nije preporučljivo, tvrde španjolski znanstvenici. Umjesto toga, osobe na dijeti trebale bi ciljano unositi između 20 i 30 posto svoje dnevne energije tijekom najvažnijeg obroka u danu. To iznosi 500 do 750 kalorija za muškarce, te 400 do 600 za žene.

U istraživanju koje je pratilo prehranu i zdravlje gotovo 400 odraslih osoba tijekom tri godine, znanstvenici su otkrili da su sudionici koji su unosili "idealnu količinu" kalorija za doručak, imali niži indeks tjelesne mase (BMI) od onih koji su jeli premalo ili previše, piše Daily Mail.

Nije važan samo broj kalorija već i kvaliteta obroka. Sudionici koji su konzumirali nezdrav doručak bogat mastima, soli i šećerom, imali su lošije zdravstvene pokazatelje, bez obzira na kalorijski unos.

Znanstvenici su zaključili da osjećaj sitosti nakon doručka može smanjiti ukupni unos kalorija tijekom dana jer smanjuje potrebu za grickalicama.

"Doručak je najvažniji obrok u danu, ali važno je i što i koliko jedete", rekao je profesor Álvaro Hernáez. "Umjeren unos i kvalitetan obrok ključni su za bolje zdravstvene rezultate."