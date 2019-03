Nema predaha za Trumpa

Izvještaj posebnog istražitelja Roberta Muellera je razočaranje za sve one koji su vjerovali da će "Afera-Rusija" označiti kraj predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Skoro dvije godine je Mueller tražio. No, nije našao dokaze o zavjeri Trumpa i njegovog izbornog stožera s Rusijom u cilju manipulacije predsjedničkih izbora 2016. godine.

Čak i zloglasni sastanak predsjednikovog sina Donalda Trumpa Jr. i drugih savjetnika u "Trump Toweru" s ruskom odvjetnicom koja ima kontakte s Kremljom, koji je izričito imao za cilj dobiti inkriminirajuće informacije o Hillary Clinton, za posebnog istražitelja očito nije dostigao prag kriminala.

Trump: "Kompletno i totalno rasterećenje"

U skladu s tim je bila i predsjednikova reakcija u nedjelju: "Kompletno i popuno rasterećenje", napisao je Trump na svom profilu na Twitteru, kratko nakon što je američki ministar pravosuđa predočio Kongresu sažetak Muellerovog izvješća.

Obraćajući se reporterima okupljenim u Mar-a-Lago, njegovom boravištu tijekom vikenda na Floridi, američki predsjednik je pokazao ljutnju. Sramota je da smo zemlja i ja osobno morali pretrpjeti istrage, rekao je on. Istrage koje su - kako to vidi Trump - zapravo od samog početka imale samo jedan cilj: dokrajčiti njega.

Skandali otupljuju javnost

Podrazumijeva se da Donald Trump prema svim mjerilima političke kulture iz ove epizode izlazi sve samo ne čist: to da je njegov sin u najmanju ruku bio spreman primit pomoć iz ruskih vladinih krugova (iako na koncu do toga vjerojatno nije došlo) baca podjednako loše svjetlo na njega kao i činjenica da je njegov šef izbornog stožera Paul Manafort godinama bio blizak oligarsima koji su bili u službi Kremlja i da je veliki broj drugih članova izbornog stožera osuđen zbog laži u vezi s istragama o povezanosti s Rusijom.

Ovdje bi se oporbeni demokrati još mogli uzrujati. U Trumpovoj eri ljestvica za to što je pravi skandal je jednostavno neusporedivo više podignuta nego u "normalnim" vremenima. Trump je uspio otupiti američku javnost nizom skandala i skandalčića. I zbog toga on sada, bez obzira na ono što je Mueller do u detalje pronašao, završni izvještaj istražitelja prodaje kao pobjedu: pogledajte, ipak sam to uvijek govorio, sve je samo lov na vještice, sve je samo ilegalna kampanja da bi se mene sklonilo s funkcije.

Ipak iako predsjednik u ovom trenutku osjeća potvrdu za ono što govori, on pravi grešku ako vjeruje da su sa za njega radosnim završnim izvještajem posebnog istražitelja okončani svu problemi. Što se tiče optužaba pravosudnih institucija Mueller nije došao do jasnog zaključka. U izvještaju se ne zaključuje da je predsjednik počinio ovo kazneno djelo, ali ga također ni ne oslobađa. Slijedom toga demokrati će pokušati dobiti cijeli izvještaj i priložene dokumente i objaviti ih.

Je li Trump ometao pravosuđe?

Osim toga u Kongresu postoji niz istraga i onih koje je potvrdilo državno tužiteljstvo u državi New York, kojoj pripada Trump, koje se bavilo nepravilnostima i ilegalnim makinacijama u Trumpovom poslovanju tijekom njegove predizborne kampanje i tijekom njegovog obavljanja funkcije predsjednika.

I politički gledano Trumpu bi istrage koje neprestano traju mogle štetiti. Čak iako njegove vjerne pristaše čvrsto stoje uz njega, a ostatak zemlje je izmoren i otupio. Brojni Amerikanci pate zbog toga jer najvišeg političkog predstavnika svoje zemlje svakodnevno doživljavaju kao kralja skandala. A ako demokrati za sljedeće predsjedničke izbore zaista nominiraju respektabilnog i karizmatičnog kandidata koji može parirati Donaldu Trumpu kao protukandidat onda bi se neki neodlučni birači mogli zapitati, žele li zaista sudjelovati u "Trump Showu" i iduće četiri godine.