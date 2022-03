Neka nježnost priča uz slatke zalogaje

Podijelimo nježnost s onima koje volimo! "Neka nježnost priča" je najnovija kampanja poznatog brenda Milka, koji novim, originalnim pakiranjima nadaleko poznate čokolade s alpskim mlijekom želi ispričati priču nježnosti.

Limitirana serija Milka pakiranja donosi 4 različite poruke podrške, ohrabrenja, prijateljstva i priznanja zapakirane u originalan dizajn. Svako pakiranje priča svoju priču i šalje pozitivnu poruku - "Dream team", "Smile, all is ok", "Support you" i "Well done" - sa željom da probudi osjećaj povezanosti, empatije i nježnosti među ljudima.

"Milka je prošle godine na najljepši mogući način obilježila svoj 120. rođendan i pokazala da humanost i empatija nisu zaboravljene i da je sreća u davanju. Ove godine nastavljamo svoju misiju i pokazujemo da naizgled malim znacima pažnje možemo uljepšati svakodnevicu ljudima oko sebe. Kampanjom 'Neka nježnost priča' želimo inspirirati ljude da svojim najbližima pošalju poruku ljubavi, ohrabrenja, prijateljstva i priznanja, onda kada osjećaju da je drugoj strani to najpotrebnije", izjavila je Una Lučić, brend menadžerica za Milka tabletne čokolade, East Adriatic, u ime grupe kompanija Mondelez International, vlasnika poznatog brenda.

Milka čokolada je nastala iz čina nježnosti njenog kreatora, Philippe Suchard, koji je želio razveseliti svoju bolesnu majku i pokloniti joj čokoladu koja tada, zbog svoje visoke cijene, mnogima nije bila dostupna. Upravo u želji da svima omogući uživanje u toj neodoljivoj poslastici, prije 120 godina Philippe osniva dobro poznati brend. Do danas, Milka čokolada je ostala vjerna svojoj misiji korištenja pažljivo odabranih, kvalitetnih sastojaka, kako bi njezin nježan okus nastavio topiti srca svih koji je okuse.

Pokažite dragim osobama da ih volite, da zaslužuju jedno veliko bravo za sve što rade, da ste tu da ih ohrabrite, pomognete im ili jednostavno pokažete koliko vam znači vaše prijateljstvo. Uljepšajte im dan, podijelite nježnost i ispričajte vašu priču, a svaka kockica Milka mlječne čokolade će naći put do njihovih srca. Neka nježnost priča uz slatke zalogaja Milka čokolade.