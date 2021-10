Negativne objave postaju viralnije

Društvene mreže su preuzele svijet, ne možemo to drugačije reći, a uz to - ako su kritike loše, biti će još bolje!

Analitičari s Cambridgea proučili su gotovo tri milijuna tvitova i objava na Facebooku prenesenih iz američkih medija i sa stranica političara te su otkrili da će one u kojima se izruguju suparnici biti dvostruko češće dijeljene u odnosu na objave u kojima se podržava kolega s istog političkog spektra.

Ustanovljeno je i da su objave o političkim protivnicima dobile više nego dvostruko ljutitih emotikona od 'lajkova' na afirmativnim objavama.

>> Zašto ljudi koriste društvene mreže >>

Rezultati su objavljeni u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Udaranje po političkom protivniku najbolji je pokazatelj koja će objava postati viralna. Isto vrijedi i za one koji naginju i demokratima i republikancima, bez obzira na to je li riječ o Facebooku ili Twitteru", rekao je autor studije Steve Rathje s Cambridgea.

"Društvene mreže nas drže maksimalno angažiranima zbog prodaje oglasa. Takav poslovni model na koncu nagrađuje političare i medijske tvrtke koje produciraju sadržaj s ciljem poticanja podjela", dodao je.

>> Društvene mreže nas - deprimiraju! >>

"Naša studija ukazuje na to da osjećaji mržnje puno češće privlače pažnju korisnika od pozitivnih emocija kojima se izražava ljubav, što vjerojatno potiče opasnu političku klimu", zaključio je.