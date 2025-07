Nebojša Lujanović: Jošuino drvo

Nedavno je Fraktura objavila novu knjigu, prozu JOŠUINO DRVO, suvremenog hrvatskog kjnjiževnika i profesora na Sveučiulištu u Splitu, u lijepoj tvrdo ukoričenoj opremi, na 184 stranica.

Nakladnik osobito ističe :"Jošuino drvo vrlo je osobna knjiga proznih zapisa u kojoj Lujanović potaknut svetim gradom i njegovom poviješću istražuje i vlastitu povijest - obiteljsku, ali i zemlje svojih predaka, jednako podijeljene, fascinantne i propaćene. Putujući Svetom Zemljom od Galileje do Nazareta, te hodajući Jeruzalemom, Nebojša stapa vrijeme, događaje i prostore - one davne otprije više od dvije tisuće godina do ovih nedavnih, kako u zemlji izraelskoj tako i u Bosni."

Knjigu čine cjeline Ništavilo, Zlo, Rođenje i Mir.