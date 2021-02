Ne treba vam previše mlijeka

Mlijeko je čudesno, to znamo, no svejedno ga ne bi trebali piti kao vodu - oko dva i pol decilitra mlijeka dnevno zadovoljava oko 30% preporučenog unosa kalcija u organizam. No, osim toga, mlijeko je bogato proteinima, mastima, vitaminima D i B12, a sve to ga čini zdravom namirnicom.

Kalcij, glavni sastojak mlijeka, najvažniji je za zdravlje kostiju. Kravlje je mlijeko još bogato magnezijem i kalijem, a oboje pomaže u održavanju zdravlja zubiju i kostiju.

Međutim, kao što je to slučaj i s mnogim drugim namirnicama, prevelike količine mlijeka mogu djelovati suprotno i narušiti zdravlje.

U časopisu British Medical Journal objavljena je studija u kojoj je otkriveno da tri i više čaše mlijeka dnevno mogu povećati rizik od lomova kostiju kod žena za 16%.

Zašto se to događa?

Rizik od lomova kostiju povećava se s češćom konzumacijom mlijeka zbog šećera galaktoze koji se nalazi u laktozi. Smatra se da laktoza pogoršava oksidativni stres i pridonosi kroničnim upalama.

Mliječni proizvodi također sadrže zasićene masne kiseline koje pojačavaju upale, a pridonose i rastu kolesterola i riziku od srčanih bolesti.

Koliko mlijeka dnevno je zdravo?

Ako ste skloni lomovima kostiju ili se trenutno borite s tim problemom, razmislite ne unosite li previše mlijeka u organizam. Ako niste sigurni, savjetujte se sa svojim liječnikom.

Preporuka je do dva i pol decilitra mlijeka dnevno, posebno ako pijete jogurte i druge fermentirane mliječne proizvode, piše Times of India.