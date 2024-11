Ne bi to trebali piti - da vas ne muči demencija

Iako otprilike jedna od deset osoba starijih od 65 godina ima demenciju, srećom, već sada svojim životnim stilom i zdravim promjenama možete utjecati na to da smanjite rizik od razvoja bolesti.

Osim na prehranu, potrebno je pripaziti i na to koja se pića konzumiraju. Čini se da bi jednu vrstu pića trebalo značajno smanjiti u konzumaciji ili, u najboljem slučaju, u potpunosti izbjegavati. Kako biste smanjili rizik od demencije, najbolje piće koje trebate ograničiti je alkohol, tvrdi dijetetičarka Elizabeth Shaw.

Dodaje kako je nedavna recenzija iz 2024. godine otkrila da pretjeran unos alkohola ubrzava starenje mozga. Isti tim istraživača također je ustanovio da alkohol doprinosi kognitivnim oštećenjima, prenosi Eating Well. S time se slaže i dijetetičarka Maggie Moon koja ističe da "pretjerano konzumiranje alkohola, posebno ako je riječ o navici, stvara oksidativni stres i oštećenje neurona, što može dovesti do kognitivnog pada i demencije". Važno je istaknuti kako ovo vrijedi za sve dobne skupine, a ne samo za osobe starije od 65 godina.

Je li u redu umjereno piti alkohol?

Kao i kod većine stvari kada su u pitanju prehrana i zdravlje, važna je doza koju unosite. Iako istraživanja pokazuju da lagana do umjerena konzumacija alkohola može ponuditi određene zdravstvene prednosti, profesor nutricionizma, Dustin Moore, oprezan je u vezi s tom preporukom.

"Nitko ne bi trebao početi piti alkohol u uvjerenju da će mu to poboljšati zdravlje. Iako postoje neke studije niske kvalitete koje pokušavaju povoljno interpretirati unos alkohola za određena stanja, velika količina dokaza ukazuje na to da alkohol povećava rizik od raznih stanja, uključujući rak, disfunkciju mozga, srčane bolesti i probavne poremećaje", tvrdi on, prenosi Eating Well.

Ako ste stariji od 18 godina i želite uživati u pijenju alkoholnih pića, najbolje je da se držite standardnih porcija. Ili, još bolje, razmislite o primjeni nekih od ovih savjeta za umjereno konzumiranje alkohola.

Dodajte led u svoja pića kako biste ih razrijedili.

Odaberite vodu nakon što popijete piće, a zatim naručite bezalkoholno piće umjesto drugog alkoholnog.

Konzumirajte alkohol uz neki obrok.

Također, alkohol možete u potpunosti zamijeniti nekim pićima koja sadrže sastojke poput antioksidansa, koji mogu smanjiti neuroinflamaciju, kao što su zeleni i crni čaj ili sto posto prirodni voćni sokovi od nara i naranče. Isto tako, nemojte zaboraviti na važnost vode.

"Jednostavna voda je heroj zdravlja mozga jer hidracija utječe na to koliko se dobro hranjive tvari dostavljaju do mozga. Zato kod osoba koje su čak i blago dehidrirane, vidimo poteškoće u koncentraciji i smanjene reakcije", zaključuje Moon.