Navodni kvarovi osiromašuju novčanik

Ako imate kvar na automobilu to najčešće znači da ga ne možete koristiti, a za popravak se morate pobrinuti. Imao vaš automobil garanciju ili ne, u svakom slučaju slijedi organizacija transporta automobila do servisa ili mehaničara, te ako to nemate pokriveno na bilo koji drugi način (garancija, osiguranje...) to ćete morati platiti sami, a to je prvi trošak koji ćete imati, dakle početak.

Kvar na motoru, upravljaču, ovjesu, mjenjaču ili drugim velikim sklopovima može biti za vozača prava noćna mora, potrošit ćete puno vremena i novaca da se ukloni kvar.

Svaki iskusan vozač zna kako je većinu kvarova na automobilu moguće izbjeći redovnim servisiranjem, ali ima i onih na koje ne možemo uticati svojim ponašanjem niti navikama u vožnji, jer se koliko god pazili oni jednostavno dogode. To vrijedi i za stari i novi automobil.

Naravno kako mogućih kvarova na automobilu ima neizmjerno puno, ali ovom prilikom pokušat ćemo ukazati na one koji su u pravilu najskuplji.

Evo popisa kvarova na portalu automania.hr