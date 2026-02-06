Kako mladi tata objašnjava sinu otkud dolaze djeca

Mali sin se igra u dnevnoj sobi s legićima i odjednom mu nešto padne na pamet, pa upita tatu koji gleda nešto na televiziji sa strane:

- Tata, reci mi kako sam ja nastao?

- Dobro sine, znao sam da ćeš me to kad tad pitati. Hmm to je bilo ovako: mama i tata su se međusobno dodali na Instagramu. Onda je tTata je napisao mami na mail kada i gdje će se naći, u jednom wc-u u cybercafeu.

Mama je odjednom počela download s tatinog memory sticka. Kada je tata bio spreman za upload, primjetili smo da nismo koristili firewall.

I, na kraju priče, dobili smo virus za 9 mjeseci, jer je bilo prekasno za delete...